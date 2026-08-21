Zum 53. Geburtstag von Kronprinzessin Mette-Marit hat das norwegische Königshaus ein neues offizielles Familienporträt auf Instagram veröffentlicht. Im festlichen Palastambiente steht die Jubilarin gemeinsam mit ihrem Ehemann Kronprinz Haakon (53) sowie den gemeinsamen Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) im Mittelpunkt.

Das Bild, das noch vor Mette-Marits schwerer Lungentransplantation Anfang des Jahres aufgenommen wurde, zeigt das Kronprinzenpaar und den königlichen Nachwuchs in abgestimmter, eleganter Garderobe.

Mette-Marit und Haakon demonstrieren Zusammenhalt nach Schicksalsjahr

Die Aufnahme setzt ein bewusstes Zeichen der Geschlossenheit. Hinter der norwegischen Königsfamilie liegt eine Serie von Belastungsproben: Neben dem ernsten Gesundheitszustand der Kronprinzessin und neuen Sorgen um König Harald (89) sorgten alte Verbindungen zu Jeffrey Epstein für Aufsehen.

Mit dem gemeinsamen Auftritt tritt das Kronprinzenpaar Spekulationen über eine Ehekrise entschieden entgegen und demonstriert familiären Rückhalt.

Zugleich rückt die nächste Generation weiter in den Fokus des Königshauses. Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus übernehmen zunehmend repräsentative Präsenz an der Seite ihrer Eltern. Während sich die Monarchie auf künftige Aufgaben vorbereitet, präsentieren sich die jungen Royals selbstbewusst in ihren Rollen.

Marius Borg Høiby fehlt auf Familienfoto

Ein Familienmitglied ist auf dem Geburtstagsbild allerdings nicht zu sehen: Mette-Marits ältester Sohn Marius Borg Høiby (29). Zwar war er nie ein offizielles Mitglied des Königshauses und erschien nur selten auf Palastporträts, nach den jüngsten juristischen Auseinandersetzungen und Schlagzeilen unterstreicht die Abwesenheit jedoch die sichtbare Distanz.

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon treffen im Nationalkrankenhaus ein. König Harald V. von Norwegen wird im Nationalkrankenhaus behandelt. Copyright: Heiko Junge/NTB/dpa

Zuletzt sorgte vor allem sein Aufenthalt auf dem royalen Gutshof Skaugum für anhaltende Diskussionen: Høiby verbringt dort derzeit seine Untersuchungshaft mit elektronischer Fußfessel im Hausarrest in einem Nebengebäude auf dem Anwesen des Kronprinzenpaares, was in Norwegen für erhebliche Kritik sorgt.

Überschattet wird der Geburtstag von ernsten Sorgen um König Harald (89). Der norwegische Monarch befand sich in den vergangenen Wochen wegen einer Bluterkrankung in ärztlicher Behandlung und wurde am Montag nach einer Kontrolluntersuchung stationär in eine Klinik eingewiesen. Da der König bis auf Weiteres arbeitsunfähig ist, übernimmt Kronprinz Haakon vorübergehend die Amtsgeschäfte für seinen Vater.