Die Frage „Kommt Prinz Harry zurück?“ beschäftigt Royal-Fans seit Jahren. Das ZDF geht ihr in einer gleichnamigen Reportage nach und lässt dafür Journalisten, Fotografen und Royal-Experten zu Wort kommen. In einem BBC-Interview vom 2. Mai 2025, welches in der Reportage eingeblendet wird, spricht der Prinz selbst über das Verhältnis zu seinem Vater Charles: „Ich würde mir eine Versöhnung wünschen. Streit macht keinen Sinn mehr. Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt.“ Worte des jungen Prinzen, die viel Hoffnung in sich tragen.

Der Streit zwischen Harry und dem Königshaus hat seine Wurzeln im Jahr 2020. Damals zogen sich Harry und Meghan aus dem royalen Leben zurück. Seitdem ist das Verhältnis zur britischen Königsfamilie immer wieder von Spannungen geprägt. Umso größer war die Aufmerksamkeit, als es Mitte Juli 2026 zu einem Wiedersehen kam: Harry, Meghan und ihre beiden gemeinsamen Kinder trafen auf König Charles. Für viele Royal-Fans ein mögliches Zeichen der Annäherung und vielleicht sogar der erste Schritt zu einem Comeback?

Rückkehr als „working Royal“?

Harry und Meghan, das Herzogspaar von Sussex, kehrte der Königsfamilie Anfang 2020 den Rücken zu. (Bild: 2026 Getty Images/Asanka Ratnayake) Copyright: 2026 Getty Images/Asanka Ratnayake

Genau diese Hoffnung bekommt in der ZDF-Reportage einen Dämpfer. Journalistin Roya Nikkah stellt klar: „Man sollte nicht vergessen, dass Harry und Meghan nicht als aktive Mitglieder des Königshauses nach Großbritannien zurückkehren wollen. Harry möchte nur öfter kommen, aber nicht, um offizielle Pflichten zu erfüllen.“ An diesem „Alltagskram“ habe er kein Interesse. Harry wolle ihrer Einschätzung nach zwar wieder stärker am Leben seiner Familie teilhaben. Gleichzeitig gehe es ihm offenbar darum, sich weniger „als Mitglied zweiter Klasse“ zu fühlen. Eine Rückkehr als „working Royal“ sei demnach ebenfalls keine Option.

Für alle, die auf ein klassisches Harry-Comeback mit offiziellen Terminen, royalen Pflichten und Auftritten an der Seite seiner Familie hoffen, klingt das ernüchternd. Eine Annäherung scheint möglich. Eine Rückkehr in den aktiven Dienst der Krone dagegen eher nicht. Ganz ohne royalen Harry-Moment dürfte es im kommenden Jahr allerdings nicht bleiben. Dann finden die Invictus Games erneut in Großbritannien statt. Harry und Meghan werden dabei im Mittelpunkt stehen. Und da ein großer Teil der königlichen Familie vermutlich in greifbarer Nähe sein wird, dürfte es spannend werden, wer sich bei diesem Anlass tatsächlich blicken lässt.

„Kommt Prinz Harry zurück?“ ist am Dienstag, 18. August, 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen und in der Mediathek streambar. (tsch)