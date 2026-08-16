Prinzessin Beatrice hat an der privaten Trauerfeier für Paddy McNally teilgenommen. Nach Informationen des US-Magazins „People“ war sie dabei auch als Vertreterin ihrer Mutter Sarah Ferguson anwesend.

Die 38-Jährige nahm am Donnerstag, 13. August, an einer privaten Familienzeremonie für McNally teil. Dieser war am 21. Juli im Alter von 88 Jahren nach längerer Krankheit gestorben.

Auch „Hello!“ berichtete über Beatrices Teilnahme. Demnach wurde sie in der St. James's Church in Sevenhampton bei Swindon gesehen. Auf Fotos ist die Prinzessin in schwarzer Kleidung auf dem Weg durch den Kirchhof zu sehen.

Prinzessin Beatrice statt „Fergie“ bei privater Trauerfeier

Sarah Ferguson selbst war nicht bei der Trauerfeier. „People“ berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, Beatrice sei sowohl persönlich als auch als Vertreterin ihrer Mutter bei der Zeremonie gewesen.

„Fergie“ und McNally waren in den 1980er Jahren mehrere Jahre lang ein Paar. Nach ihrer Trennung blieben die beiden jedoch über Jahrzehnte miteinander befreundet.

McNally soll Ferguson und ihre Töchter Beatrice und Eugenie bereits früher in seinen Chalets im Schweizer Ferienort Verbier empfangen haben. Nach ihrer Trennung von Andrew Mountbatten-Windsor soll er Ferguson zudem zeitweise ein Chalet zur Verfügung gestellt haben.

Wo hält sich Sarah Ferguson auf?

Die Abwesenheit Fergusons bei der Trauerfeier rückt erneut die Frage nach ihrem derzeitigen Aufenthaltsort in den Mittelpunkt. Die ehemalige Herzogin von York ist seit Monaten nur selten öffentlich zu sehen.

„People“ berichtet, Ferguson sei zuletzt im April in den österreichischen Alpen fotografiert worden. Der britische Journalist Richard Kay sagte zudem kürzlich, er habe erfahren, dass sie den Sommer in einem Chalet von McNally in Verbier verbringe.

Eine offizielle Bestätigung zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort gibt es nicht. „People“ bat Fergusons Vertretung um eine Stellungnahme.

Ferguson war zuletzt auch im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Verbindungen ihres früheren Ehemanns Andrew Mountbatten-Windsor zum verstorbenen US-Finanzier Jeffrey Epstein in den Schlagzeilen. Ihr selbst wird in diesem Zusammenhang kein Fehlverhalten vorgeworfen. (jag)