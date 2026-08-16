„Das passt nicht zu Harry“Fotograf lästert in ZDF-Doku über Meghans Marmeladengeschäft

Einst gehörten Harry und Meghan zum engsten Kreis der britischen Royals. Doch Anfang 2020 kehrte das Herzogspaar von Sussex der Königsfamilie den Rücken. Heute leben die beiden mit ihren zwei Kindern in einer Villa im kalifornischen Montecito. Doch wie steht es um eine Rückkehr von Prinz Harry nach Großbritannien?

Dieser Frage geht die neue ZDF-Reportage „Kommt Prinz Harry zurück?“ nach. Dafür kommen Fotografen, Journalisten und Royal-Experten zu Wort. Und so viel wird schnell klar: Während sich einige im Interview zur Reportage um einen versöhnlichen Blick auf Meghan bemühen, fällt das Urteil über die US-Amerikanerin bei anderen deutlich weniger freundlich aus.

Einer, der ganz besonders mit Meghan und ihrem Marmeladengeschäft hadert, ist der britische Fotograf Arthur Edwards. „Ich sehe Meghan in der Küche Marmelade kochen zu lächerlich hohen Preisen. Das passt nicht zu Harry“, regt er sich auf. Gemeint ist Meghans Firma „As Ever“, über die neben Schokolade, Kerzen und Honig auch Marmelade (circa 11 Euro pro Glas) verkauft wird.

„Wenn Harry zurückkäme, er wäre jeden Tag in der Zeitung“

An Harry hingegen erinnert sich Edwards ausgesprochen gerne. Die Zusammenarbeit mit ihm habe er geliebt. „Er war so witzig, immer spaßig“, erinnert er sich. Und offenbar war der Prinz damals ein besonders begehrtes Motiv. „Wenn Harry zurückkäme, er wäre jeden Tag in der Zeitung“, schwärmt der Fotograf, der in der Reportage im Anzug mit grüner Krawatte und altersbedingter Glatze auftritt.

Wenn „ein Termin mit Harry anstand“, habe er sich „drum geschlagen“, weil er wusste, dass es „interessant“ werden würde. Für Edwards ist deshalb klar, dass Harry „das Starpotential“ habe, „das dieses Land braucht“. Harry kenne den Fotografen sogar mit Vornamen und habe ihn stets gegrüßt, betont er in der Reportage.

Die Frau an Harrys Seite war schon von Beginn der Beziehung an vielen ein Dorn im Auge. Als Harry und Meghan Großbritannien verließen, tauchte in den Medien schnell der Begriff „Megxit“ auf. Ob das Paar jemals dauerhaft nach Großbritannien zurückkehrt, steht weiterhin in den Sternen. Auch die ZDF-Reportage kann darauf keine Antwort geben. Sicher scheint nur: Meghan, in die sich Harry verliebt hat, kann es offenbar niemandem recht machen. Teure Marmelade verkaufen? Unerhört! Dabei verrät Meghan doch sogar in einem Instagramvideo, dass Harrys Lieblingssorte Himbeere sei.

„ZDFroyal: Kommt Prinz Harry zurück?“ ist am Dienstag, 18. August, 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen und am selben Tag schon ab 5 Uhr in der Mediathek. (tsch)