Schon im Herbst?Prinz Harry plant offenbar häufigere Reisen nach Großbritannien

Prinz Harry (41) erwägt offenbar, künftig alle paar Monate nach Großbritannien zu reisen. Wie die britischen Zeitungen „Daily Mail“ und „Times“ berichten, soll das persönliche Treffen mit König Charles III. im Juli für den Herzog von Sussex ein wichtiger Schritt gewesen sein, um die Beziehung zu seinem Vater wieder zu vertiefen und seine Wohltätigkeitsprojekte vor Ort zu stärken.

Die private Begegnung auf dem Landsitz Highgrove, an der auch Herzogin Meghan (45) sowie die Kinder Archie (7) und Lilibet (5) teilnahmen, wurde vom Palast bestätigt. Details über Gesprächsinhalte blieben vertraulich, Harry soll das Wiedersehen jedoch als positiv wahrgenommen haben.

Prinz Harry soll Familientreffen positiv wahrgenommen haben

Bereits im September könnte der Herzog von Sussex für eine Veranstaltung der Hilfsorganisation WellChild erneut in seine Heimat reisen. Eine zentrale Bedeutung bei seinen weiteren Plänen haben die Invictus Games, die im Juli 2027 in Birmingham ausgetragen werden.

Regelmäßige Aufenthalte sollen Harry helfen, sein Engagement für die von ihm gegründeten Spiele für versehrte Soldaten zu intensivieren und von den anhaltenden Spannungen mit dem Königshaus abzugrenzen. Berichten zufolge wünscht sich Harry zudem, dass Charles als Staatsoberhaupt und Oberhaupt der britischen Streitkräfte die Spiele besucht.

Während sich das Verhältnis zwischen Charles und seinem jüngeren Sohn entspannt, besteht der Konflikt mit Prinz William (44) fort. Zu einem Treffen der Brüder kam es bei Harrys jüngstem Aufenthalt nicht. (jag)