Ein britischer Lokal-Radiosender hat im Mai versehentlich eine Falschmeldung über den angeblichen Tod von König Charles III. gesendet und anschließend gegen Regeln des britischen Rundfunkrats verstoßen. Es handle sich um eine „sehr schwerwiegende Ungenauigkeit“, zudem sei nach der Falschmeldung sehr viel Zeit bis zu einer Korrektur verstrichen, rügte der Rundfunkrat am Montag.

König Charles III. für tot erklärt: Britischer Sender sendet Nationalhymne

Der Sender Radio Caroline hatte im Mai eine Ansage verbreitet, dass das Programm „als Zeichen des Respekts nach dem Tod seiner Majestät König Charles III.“ bis auf Weiteres unterbrochen werde.

Anschließend wurde die Nationalhymne abgespielt, gefolgt von rund 16 Minuten vollständiger Stille. Dann ging zunächst das normale Programm weiter, bevor ein Moderator sich schließlich 30 Minuten nach der irrtümlichen „Todesnachricht“ im Namen des Senders entschuldigte.

Moderator im Homeoffice: Anrufe besorgter Hörer blieben zunächst unbemerkt

Der Sender habe gegen die grundlegende Regel verstoßen, wonach Nachrichtenberichte sachlich richtig und unparteiisch sein müssen, erklärte der Rundfunkrat. Eine weitere von dem Sender gebrochene Regel schreibe zudem vor, dass Fehler umgehend eingestanden und korrigiert werden müssen.

Wie Vertreter des Senders dem Rundfunkrat schilderten, hatte ein Mitarbeiter während einer laufenden Sendung den Studio-Computer gewartet, während der eigentliche Moderator aus dem Homeoffice arbeitete. „Aus Neugier“ habe der Mitarbeiter die für den Fall der Fälle vorab aufgezeichnete Mitteilung über den Tod des Königs abgespielt, die dann automatisch das Programm stoppte und über den Äther lief. Daraufhin sei der Mitarbeiter „in Panik geraten“ und habe das Studio verlassen.

Der im Homeoffice arbeitende Moderator der laufenden Sendung habe den Fehler zunächst nicht bemerkt und gedacht, dass er weiter auf Sendung sei. Zudem habe er sein Telefon nicht ständig kontrolliert und daher nicht gesehen, dass bereits Anrufe aufmerksamer Hörer eingingen, die den Fehler bemerkt hatten.

Laut Radio Caroline wurde der verantwortliche Mitarbeiter gerügt und hat sich entschuldigt. Die voraufgezeichnete Meldung über den Tod des Monarchen sei vom Studio-Computer gelöscht worden. (afp)