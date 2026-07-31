Prinz Harry und Herzogin Meghan haben mit ihren beiden Kindern offenbar einen privaten Aufenthalt auf der schottischen Insel Tanera Mòr verbracht. Wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet, zog sich die Familie Anfang Juli auf die größte der sogenannten Summer Isles zurück. Das Anwesen gehört dem britischen Unternehmer Ian Wace, zu dem das Paar seit Jahren Kontakte pflegt.

100 Millionen Pfund für die abgelegene Insel

Der Hedgefonds-Manager Ian Wace erwarb Tanera Mòr im Jahr 2017. Seitdem investierte er nach früheren Angaben rund 100 Millionen Pfund in die nachhaltige Entwicklung der 800 Hektar großen Insel. Unter anderem wurden historische Landhäuser restauriert und mehr als 100.000 Bäume gepflanzt.

Der Hedgefonds-Manager Ian Wace kaufte Tanera Mòr 2017 und investierte seitdem rund 100 Millionen Pfund in die nachhaltige Entwicklung der 800 Hektar großen Insel. (Archivbild) Copyright: imago/Nature Picture Library

Die Insel wird zudem als mögliche Inspiration für den britischen Horrorklassiker „The Wicker Man“ aus dem Jahr 1973 genannt und bietet Gästen ein hohes Maß an Abgeschiedenheit. Genau diese Privatsphäre könnte für Harry und Meghan ein entscheidender Faktor gewesen sein.

Verbindung zwischen Harry, Meghan und dem Inselbesitzer

Die Verbindung zu Ian Wace besteht Medienberichten zufolge auf mehreren Ebenen. Der Hedgefonds-Manager unterstützt mit seiner Stiftung Projekte für die psychische Gesundheit von Militär- und Rettungskräften – ein Bereich, in dem sich auch Prinz Harry engagiert.

Die Verbindung zu Ian Wace besteht Medienberichten zufolge auch über gemeinsame Interessen: Während der Unternehmer Projekte für die psychische Gesundheit von Militär- und Rettungskräften unterstützt, ist Herzogin Meghan mit seiner früheren Ehefrau Saffron Aldridge befreundet. (Archivbild) Copyright: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Zudem ist Herzogin Meghan mit Saffron Aldridge, der früheren Ehefrau von Wace, befreundet. Bislang gibt es weder von den offiziellen Sprechern des Paares noch von Ian Wace einen Kommentar zu dem Aufenthalt. Herzogin Meghan veröffentlichte jedoch auf Instagram einige Einblicke in den Urlaub.

Besuch bei Prinzessin Dianas Familie und Treffen mit Charles

Vor dem Aufenthalt auf Tanera Mòr verbrachten Prinz Harry und Herzogin Meghan Zeit in Northamptonshire. Dort waren sie zu Gast bei Earl und Countess Spencer und besuchten das Grab von Prinzessin Diana.

Im Verlauf ihrer Reise kam es zudem auf dem Landsitz Highgrove zu einem privaten Treffen mit König Charles und Königin Camilla. Besonders bemerkenswert: Auch Harrys und Meghans Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet waren dabei. Für den König war es nach längerer Zeit die Gelegenheit, seine Enkel wiederzusehen. Die Familie hielt das Treffen bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, Bilder oder Details wurden nicht veröffentlicht. (jag)