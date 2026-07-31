In Köln-Buchheim ist am heutigen Freitag, 31. Juli, ein Fußgänger von der Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 13.30 Uhr am Übergang der KVB-Haltestelle Frankfurter Straße zu dem Zusammenstoß.

Der bislang noch nicht identifizierte Mann wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt. Laut Polizei werden die beiden Fahrer der betreffenden und einer weiteren Bahn psychologisch betreut.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fußgänger die Gleise bei Rotlicht betreten haben. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Weitere Informationen folgen.