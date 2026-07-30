Wie das spanische Online-Portal „Vanitatis“ berichtet, hat es die spanische Kronprinzessin Leonor in ein ungewöhnliches Sympathie-Ranking geschafft. Bei einer repräsentativen Umfrage des spanischen Brauereiverbands „Cerveceros de España“ landete die Thronfolgerin auf Platz fünf der beliebtesten Frauen, mit denen die spanische Bevölkerung am liebsten ein Bier trinken gehen würde.

Kronprinzessin Leonor: Überraschender Erfolg in Bier-Umfrage

In der landesweiten Erhebung des Marktforschungsinstituts Alpha Research unter 2.000 Befragten gaben 8,2 Prozent an, sich ein solches Treffen mit der Prinzessin vorstellen zu können. Die höchste Beliebtheit verzeichnet Leonor bei der männlichen Bevölkerung sowie in der Region Murcia. Dort belegt sie mit 16,3 Prozent der Stimmen den ersten Platz. In Murcia hatte die Thronfolgerin im vergangenen Jahr einen Teil ihrer militärischen Ausbildung absolviert.

Die Erhebung mit dem Titel „Con quién te irías de cañas“ („Mit wem würdest du ein Bier trinken gehen?“) wird regelmäßig durchgeführt, um die gefühlte Nahbarkeit öffentlicher Personen zu ermitteln. Das Format gilt in Spanien als Gradmesser für gesellschaftliche Popularität.

Auch König Felipe schafft es in die Auswertung

Laut dem Bericht von „Vanitatis“ wird die Rangliste der Frauen von der Sängerin Rosalía mit 16,6 Prozent angeführt, gefolgt von der Schauspielerin Úrsula Corberó, der Sängerin Aitana und der Journalistin Sara Carbonero.

Auch König Felipe VI. schaffte es in die Auswertung. Bei den männlichen Prominenten belegt der Monarch mit 7,9 Prozent der Stimmen den sechsten Platz. An der Spitze der Männer-Liste rangiert der Schauspieler Antonio Banderas, gefolgt von seinem Kollegen Javier Bardem, Tennisstar Rafa Nadal und dem Internet-Streamer Ibai Llanos.

Ihre hohen Sympathiewerte begleiten die Kronprinzessin durch eine Phase intensiver öffentlicher Verpflichtungen: Die 20-Jährige hat erst am 10. Juli 2026 ihre dreijährige militärische Ausbildung an der Luftwaffenakademie in San Javier (Region Murcia) abgeschlossen, wo ihr König Felipe VI. das Großkreuz für aeronautische Verdienste verlieh.

Nach königlichen Sommerterminen in Barcelona und dem traditionellen Urlaubsaufenthalt der Königsfamilie auf Mallorca wird Leonor ab September 2026 ein Studium der Politikwissenschaften an der Universidad Carlos III in Madrid beginnen.