„Heldin der britischen Modeszene“Prinzessin Kate erneut zur bestgekleideten Britin gekürt

Große Ehrung für Prinzessin Kate (44): Die Princess of Wales ist vom britischen Magazin „Tatler“ zum zweiten Mal als bestgekleidete Persönlichkeit Großbritanniens ausgezeichnet worden. Bereits 2022 hatte sie die Spitze der „Best Dressed“-Liste belegt. Nun schaffte sie es erneut auf den ersten Platz.

Ausschlaggebend seien laut dem Magazin unter anderem Kates stilsichere Auftritte während ihrer Italien-Reise im Frühjahr gewesen. Dort zeigte sich die Prinzessin unter anderem in einem blauen Hosenanzug. Dieser fand bei den Modeexperten offenbar großen Anklang.

Neben ihrem Modegespür wird Kate jedoch auch für einen weiteren Aspekt gelobt, der längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist: Denn die Prinzessin trägt viele ihrer Outfits mehrfach und setze damit ein Zeichen für Nachhaltigkeit. So zeigte sie sich vor wenigen Wochen beim Royal Ascot in einem gelben Roksanda-Kleid, das sie erstmals im Jahr 2022 getragen hatte.

„Tatler“-Magazin würdigt Prinzessin Kate für nachhaltigen Umgang mit Mode

Das Magazin erklärt zu der Wahl: „Die Prinzessin von Wales hat diese Liste schon einmal angeführt und wird dies auch wieder tun. Doch jetzt scheint der perfekte Moment gekommen zu sein, um Großbritanniens schickste Persönlichkeit zu würdigen, die wieder gesund ist - und wieder eine Heldin der britischen Modeszene geworden ist.“ Ihre Stilentscheidungen würden „königliche Anlässe zum Strahlen bringen“, heißt es.

Die Reise nach Italien war Kates erster offizieller Auslandsbesuch nach ihrer Krebsbehandlung. Anfang 2024 hatte die Prinzessin ihre Erkrankung öffentlich gemacht und sich anschließend weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Auf der diesjährigen „Best Dressed“-Liste finden sich neben Kate weitere bekannte Namen, wie „Bridgerton“-Darstellerin Hannah Dodd oder auch Gjin Lipa, der Bruder von Popstar Dua Lipa. Schauspieler Edward Bluemel, der für Rollen in Fernsehserien wie „Killing Eve“ und „My Lady Jane“ bekannt ist, führt als bestplatzierter Mann die Liste an. (tsch)