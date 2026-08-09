Wie das US-Magazin „People“ berichtet, haben Herzogin Meghan und Prinz Harry am Freitag, 7. August, an einer Benefizgala der David Foster Foundation in Kanada teilgenommen. Mit der Veranstaltung feierte der 76-jährige Musikproduzent David Foster (Céline Dion, Barbra Streisand, Whitney Houston) das 40-jährige Bestehen seiner Stiftung zur Unterstützung familiärer Hilfsprojekte.

Das Paar verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft mit Foster. Neben dem Herzog und der Herzogin von Sussex zählten weitere prominente Gäste wie Fosters Ehefrau Katharine McPhee, Adam Levine und Josh Groban zu den Anwesenden.

Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern mit Adam Levine und Josh Groban

Am darauffolgenden Samstag gab Herzogin Meghan über das soziale Netzwerk Instagram persönliche Einblicke in den Gala-Abend. Sie veröffentlichte unter anderem ein Nahaufnahme-Foto, das sie lächelnd an der Seite von Prinz Harry zeigt.

Bei ihrem Gala-Auftritt wählte die 45-Jährige ein elegant geschnittenes, tiefblaues Abendkleid des kanadischen Modelabels Greta Constantine. Das stilistisch schlicht gehaltene Ensemble ergänzte sie mit auffälligen Ohrringen aus Diamanten und Saphiren, die einst zum persönlichen Schmuckbestand der verstorbenen Prinzessin Diana gehörten. Prinz Harry zeigte sich an ihrer Seite im klassischen schwarzen Smoking mit abgestimmter Fliege.

In einem weiteren Kurzvideo auf der Plattform ist zu sehen, wie das Paar Auftretende sowie andere Gäste der Veranstaltung begrüßt. Ergänzt wurde die Beitragsreihe in den sogenannten Instagram Stories durch Aufnahmen von der Anreise und Einblicke in das kulinarische Angebot des Abends, darunter eine Nachspeise in Form eines Schokoladenflügels.

Herzogin Meghan lebte in Toronto – Erinnerungen an „Suits“

Der Besuch in Kanada besitzt für das Paar auch eine symbolische Bedeutung. Herzogin Meghan lebte während der Dreharbeiten zur Fernsehserie „Suits“ jahrelang in Toronto. Dort verbrachte das Paar zu Beginn seiner Beziehung viel Zeit und absolvierte 2017 im Rahmen der dortigen Invictus Games den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt.

Nur wenige Tage zuvor hatte Herzogin Meghan am 4. August ihren 45. Geburtstag gefeiert. Anlässlich des Tages teilten Vertraute der Frau von Prinz Harry Glückwünsche in den sozialen Medien.

Unter den Gratulantinnen befand sich die Designerin Tracy Robbins, die eine Fotostrecke auf der Plattform Instagram veröffentlichte. Dazu schrieb sie: „Alles Gute zum Geburtstag für meine Komplizin. Ich liebe es, das Leben mit dir Stück für Stück zu bestreiten. Ich liebe dich, Meghan“. (jag)