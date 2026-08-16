Prinzessin Iman von Jordanien und ihr Ehemann Jameel Alexander Thermiotis sind Eltern von Zwillingen geworden. Wie das britische Magazin „Hello!“ berichtet, kamen die beiden Mädchen am Freitag, 14. August, zur Welt. Der jordanische Königshof bestätigte die Geburt.

Der Königshof übermittelte Prinzessin Iman und ihrem Ehemann sowie König Abdullah II. und Königin Rania Glückwünsche zur Geburt. In einer Mitteilung hieß es, man wünsche der Familie „viel Glück“ zu diesem freudigen Anlass.

Zwei Mädchen für Prinzessin Iman

Auch Kronprinz Hussein reagierte auf die Nachricht. Der ältere Bruder von Prinzessin Iman schrieb in seiner Instagram-Story auf Arabisch eine Glückwunschnachricht, die sinngemäß von einer „wunderschönen Segnung“ und großem Dank an Gott handelt.

Die Namen der Zwillinge wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Beide Babys sind Mädchen und haben mit Amina eine ältere Schwester. Damit sind Iman und Jameel nun Eltern von drei Töchtern.

Königin Rania wird erneut Großmutter

Für Königin Rania sind die Zwillinge das dritte und vierte Enkelkind. Ihr ältester Sohn, Kronprinz Hussein, und dessen Ehefrau Prinzessin Rajwa wurden im August 2024 erstmals Eltern. Ihre Tochter trägt ebenfalls den Namen Prinzessin Iman.

Rania hatte die Schwangerschaft ihrer Tochter erst im Juli öffentlich gemacht. Damals schrieb die Königin, der „Enkelkinder-Club“ wachse und die Familie könne „nicht glücklicher“ für Iman, Jameel und die baldige große Schwester Amina sein. Dass Iman nun nur wenige Wochen später Zwillinge zur Welt gebracht hat, machte die Nachricht umso überraschender.

In einer weiteren Nachricht auf Arabisch gratulierte Rania ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn und wünschte Iman eine sichere Geburt. Zugleich bezeichnete sie Amina liebevoll als ihre „Lieblinge“ und wünschte der Familie Segen für die Zukunft.

Prinzessin Iman ist seit 2023 verheiratet

Iman und Jameel Alexander Thermiotis heirateten im März 2023. Im Mai 2025 kam ihre erste Tochter Amina zur Welt.

Königin Rania hatte bereits vor Jahren über ihren Wunsch gesprochen, Großmutter zu werden. In der US-Sendung „Good Morning America“ sagte sie 2022, ihr Lieblingstitel sei bislang „Mama“ gewesen, doch das könne sich mit ihren Enkelkindern schnell ändern.

Sie hoffe, eine „lustige Oma“ zu werden, erklärte Rania damals. Inzwischen ist sie Großmutter von vier Kindern. Die Geburt der Zwillinge macht Iman und Jameel nun zu einer fünfköpfigen Familie. Amina ist die älteste der drei Töchter. (jag)