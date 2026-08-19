Prinz Harry und Herzogin Meghan kehren nach Jahren in den USA dauerhaft nach Großbritannien zurück. Das berichtet die britische Tageszeitung „The Daily Telegraph“ in einem Exklusivbericht. Der Umzug soll demnach noch vor Ende August 2026 vollzogen werden.

Royals planen Umzug: Archie und Lilibet starten an britischer Schule

Die Familie plant, ein privates Anwesen außerhalb von London zu beziehen, das nicht zu den königlichen Liegenschaften gehört. Auch die Zukunft der Kinder ist bereits geregelt: Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wurden an einer britischen Schule angemeldet und sollen dort bereits im September beginnen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan. (Archivbild) Copyright: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Eine Rückkehr zu offiziellen Verpflichtungen für das Königshaus ist damit allerdings nicht verbunden. Harry und Meghan behalten ihren Status als Privatpersonen wohl bei. König Charles III. wurde am vergangenen Sonntag über den Schritt informiert und habe sich dem Bericht zufolge „natürlich“ darüber gefreut, seine Familie künftig wieder regelmäßiger sehen zu können. Auch Prinz William und Prinzessin Kate wurden vorab in Kenntnis gesetzt.

Keine royalen Pflichten: Harry und Meghan bleiben Privatpersonen

Ihre Immobilien im kalifornischen Montecito sowie in Portugal behält das Paar weiterhin. Meghan wird zudem ihre Lifestyle-Marke wie gewohnt fortführen. Zu künftigen Sicherheitsvorkehrungen für den dauerhaften Aufenthalt in Großbritannien wurden bislang keine Einzelheiten bekannt.

Der angekündigte Schritt markiert das Ende einer beispiellosen royalen Odyssee, die Anfang 2020 mit dem sogenannten „Megxit“ begann. Damals verkündeten Harry und Meghan überraschend ihren Rückzug als hochrangige arbeitende Royals, um dem enormen medialen Druck in Großbritannien zu entkommen und finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan. (Archivbild) Copyright: IMAGO / DPPA

Die Entscheidung führte zum Verlust offizieller Schirmherrschaften und ihrer bisherigen staatlich finanzierten Sicherheitsregelungen und verschärfte die Spannungen innerhalb der königlichen Familie. Von ihrem neuen Lebensmittelpunkt im kalifornischen Montecito aus sorgten aufsehenerregende Interviews, Dokumentationen und Harrys Memoiren „Spare“ in den folgenden Jahren für öffentlich ausgetragene Spannungen mit der königlichen Familie.

Mit der nun geplanten Rückkehr nach Großbritannien dürfte sich nach Jahren der Distanz ein turbulentes Kapitel der modernen Palastgeschichte schließen.