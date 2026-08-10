Eine erhebliche Zunahme an Geldern für die Stiftung des Prinzenpaares im Jahr 2025 ist durch eine Organisation aus den USA bedingt. Diese Information stammt aus dem neuesten Finanzbericht der „Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales“, wie das Magazin „Hello!“ berichtet.

Konkret wurden der Stiftung im Jahr 2025 von „The American Friends of The Royal Foundation“ insgesamt 8.694.668 Pfund (etwa 10,17 Millionen Euro) überwiesen. Im Vorjahr lag dieser Betrag bei 4.885.719 Pfund (circa 5,72 Millionen Euro). Somit erhöhten sich die Zuflüsse aus den Vereinigten Staaten um rund 3,8 Millionen Pfund (4,45 Millionen Euro).

Bei „The American Friends of The Royal Foundation“ handelt es sich laut dem Finanzdokument um eine autonom verwaltete Einrichtung mit verwandten Zielsetzungen. Sie fördert demnach die Programme und Vorhaben der Royal Foundation, schwerpunktmäßig solche mit internationaler Relevanz.

Mehr als 19 Millionen Pfund an Gesamteinnahmen

Im Jahr 2025 verzeichnete die Royal Foundation Gesamteinkünfte von über 19 Millionen Pfund (mehr als 22,23 Millionen Euro). Die Aufwendungen beliefen sich auf ungefähr 16 Millionen Pfund (18,72 Millionen Euro).

Ein erheblicher Teil der wohltätigen Arbeit von Prinz William und Prinzessin Kate wird durch die Stiftung finanziert. Darunter fallen Initiativen wie Kates „Centre for Early Childhood“ und Williams Projekt „Homewards“, das sich der Bekämpfung von Obdachlosigkeit widmet.

Das „Shaping Us Framework“ wurde im Vorjahr durch das „Centre for Early Childhood“ vorgestellt. Mit der Initiative „Homewards“ beabsichtigt William, das Problem der Obdachlosigkeit in diversen Gegenden Großbritanniens zu lösen.

Zu den von der Stiftung organisierten Aktivitäten zählt auch das Weihnachtskonzert „Together at Christmas“ in der Westminster Abbey. Im Jahr 2025 wurde das Ereignis zum fünften Mal abgehalten.

Sommerliche Auszeit für die royale Familie

Trotz der Veröffentlichung des Finanzberichts ist der offizielle Terminkalender des Paares aktuell kaum gefüllt. William und Kate ziehen sich für die Sommerferien mit ihren drei Kindern traditionell aus dem öffentlichen Leben zurück.

Die Familie verbringt diese Zeit möglicherweise auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk oder auf dem Anwesen der Middletons in Bucklebury.

Nach der Sommerpause stehen schulische Veränderungen bevor: Es wird erwartet, dass Prinz George, 13, ab September das Eton College besucht, während Prinzessin Charlotte, 11, und Prinz Louis, acht, weiterhin Schüler der Lambrook School in Berkshire sein werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die aufgeführten Gelder die Royal Foundation betreffen und nicht mit dem Privatvermögen von William oder Kate identisch sind. (red)