Prinzessin Eugenie hat den Namen ihres dritten Kindes bekannt gegeben und damit ihrer verstorbenen Großmutter gedacht. Die Tochter der 36-Jährigen und ihres Ehemanns Jack Brooksbank heißt Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Das Mädchen kam Anfang August in Portugal zur Welt und belegt den 15. Platz in der britischen Thronfolge.

Prinzessin Eugenie meldet sich mit neuen Fotos

Auf Instagram teilte die Prinzessin mit, dass die Namensgebung von Persönlichkeiten inspiriert worden sei, die das Paar liebe und bewundere. Der Zweitname Elizabeth erinnert an Königin Elizabeth II., zu der Eugenie zeitlebens ein enges Verhältnis pflegte.

Der Vorname Adelaide verweist zugleich auf die historische Queen Adelaide, die deutsche Gemahlin des britischen Königs William IV., sowie auf die in Portugal verehrte Santa Maria Adelaide. Der dritte Vorname Annina geht auf eine persönliche Verbindung der Familie zurück.

Familienglück zwischen London und Portugal

Das Paar, das seinen Lebensmittelpunkt zwischen London und Portugal aufteilt, veröffentlichte zeitgleich erste Familienfotos. Darauf ist unter anderem der dreijährige Sohn Ernest zu sehen, der die Hand seiner neugeborenen Schwester hält. Neben Ernest haben Eugenie und Jack Brooksbank noch den fünfjährigen Sohn August.

König Charles III. und Königin Camilla ließen über den offiziellen Palastkanal mitteilen, sie seien über die Geburt hocherfreut. Für Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor ist Adelaide das fünfte Enkelkind, nachdem Eugenies Schwester Prinzessin Beatrice im vergangenen Jahr ihre Tochter Athena zur Welt gebracht hatte.

Die frischgebackenen Großeltern Sarah Ferguson und der wegen diverser Skandale in Ungnade gefallene Andrew Mountbatten-Windsor haben sich bislang nicht öffentlich zur Geburt oder zur Namensgebung ihrer neuen Enkeltochter geäußert.

Die Bekanntgabe erfolgte ausschließlich durch Eugenie selbst in den sozialen Netzwerken. Beide halten sich bereits seit Monaten weitgehend aus dem Licht der Öffentlichkeit fern und nehmen keine offiziellen Termine für das Königshaus mehr wahr.