„Wenn nichts Schlimmes passiert“Micaela Schäfer äußert sich zu Kreditschulden in Millionenhöhe

Seit mehr als zwanzig Jahren arbeitet Micaela Schäfer in der Showbranche, nachdem sie im Jahr 2006 in der ersten Staffel der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ bekannt wurde. Bekanntheit erlangte die heute 42-Jährige vor allem durch Reality-TV-Formate wie das RTL-Dschungelcamp sowie als Erotikstar. Laut der „Berliner Zeitung“ erklärte Schäfer am Rande der Messe Venus, dass sie gerne provoziere und kein Problem damit habe, sich vor anderen Menschen auszuziehen.

Mittlerweile verdiene sie sehr gut, wie sie der Zeitung berichtete. Allein durch die Plattform OnlyFans habe sie innerhalb von anderthalb Jahren einen Umsatz von einer Million Euro erzielt.

Durch „GNTM“ und RTL-Dschungelcamp bekannt geworden

Gewinn liege allerdings deutlich darunter, da die Erotikplattform sowie eine Agentur beteiligt seien und Steuern anfallen. Dennoch bleibe viel Geld für eine Arbeit, die Spaß mache, so das Model.

Die Branche habe sich extrem verändert, da sie früher auf große Marken angewiesen gewesen sei und für Shootings nur einmal bezahlt wurde. Heute könne sie ein Video drehen und es dank der eigenen Rechte mehrfach verkaufen. Als besonders lukrativ bezeichnete sie das Livestreaming per Webcam, da sich Erotik nach wie vor sehr gut verkaufe.

Micaela Schäfer hat Pläne: „Mit 60 wahrscheinlich aus den Schulden raus“

Trotz der Einnahmen hat das Model erhebliche Verbindlichkeiten angehäuft. Wie die „Berliner Zeitung“ berichtet, besitzt Schäfer fünf Immobilien, die sie als Altersvorsorge nutzt.

„Ich habe noch 1,5 Millionen Euro Kreditschulden, keine einzige dieser Immobilien ist abbezahlt“, erklärte die 42-Jährige. Sie blickt jedoch zuversichtlich in die Zukunft: „Wenn nichts Schlimmes auf der Welt passiert, bin ich mit 60 wahrscheinlich aus den Schulden raus.“

Bis dahin wolle sie weiter hart arbeiten, wie es ihr ihre Mutter beigebracht habe. Schäfer ist in einfachen Verhältnissen in einem Plattenbau in Berlin-Hellersdorf aufgewachsen, wo ihre alleinerziehende Mutter hart arbeitete. Damals habe sie ihrer Mutter versprochen, ihr ein Haus mit Garten zu kaufen, wenn sie zu Geld komme. Dieses Versprechen habe sie eingelöst, und ihre Mutter sei megastolz auf sie. (jag)