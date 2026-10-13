Claudia Obert bewirbt sich für das Dschungelcamp„Sag Bescheid bei RTL!“

Im Frühjahr 2027 erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer die 20. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“. Ein Starttermin oder die Namen der Kandidaten sind noch nicht bekannt - doch einige Promis werben jetzt schon um einem Platz im berüchtigten RTL-Dschungelcamp.

So etwa Reality-TV-Star und Unternehmerin Claudia Obert. Die 65-Jährige hat auf Instagram gemeinsam mit Ex-Dschungelcamper Stephen Dürr (52) ein Video hochgeladen, in dem sie sich für die kommende Staffel bewirbt. „Sag Bescheid bei RTL!“, ruft Obert euphorisch in die Kamera, während Stephen Dürr sich am Telefon an Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob richtet: „Dr. Bob, die Claudia möchte rein, sie möchte 2027 rein und sie möchte mich mitnehmen“, erklärt der Schauspieler, der an der 19. Staffel des RTL-Formats teilnahm.

Auch Claudia Obert durfte in diesem Frühjahr bereits ein wenig Dschungelcamp-Luft schnuppern - allerdings nur als Begleitung. Sie flog gemeinsam mit Kandidatin Eva Benetatou nach Australien, um ihr während der Staffel als Begleitperson beizustehen.

Claudia Obert scheut sich nicht vor „üblen Nahrungsaufnahmen“

Nun möchte die Unternehmerin es sich offenbar selbst am Lagerfeuer gemütlich machen und kündigt an Dürr gerichtet an: „Schlangen, Ratten, Mäuse, egal - selbst wenn ich fünf Tode sterbe, ich geh' mit dir in den Dschungel!“ Auch die „üblen Nahrungsaufnahmen“ scheue sie nicht, betont die 65-Jährige.

An die Produktion gerichtet stellt sie klar: „Also Leute, ich bin beim Dschungel dabei. Ich sollte mich anmelden, ihr wolltet euch nicht mehr melden, weil ich immer 'Nein' gesagt habe, aber jetzt geht's los. Ich bin dabei!“ Ob RTL auf dieses Angebot eingeht, bleibt abzuwarten.

Die 20. Staffel der RTL-Show soll nach Angaben des Senders die „längste Staffel ever“ werden. Wie viele Tage die Jubiläumsausgabe dauern wird, ist allerdings noch offen. Das diesjährige Dschungelcamp lief vom 23. Januar bis zum 8. Februar 2026.

Ein Beitrag geteilt von Stephen Dürr (@stephen_duerr) (tsch)