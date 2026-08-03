Promi-Treff im Cinenova„Die Verräter“ feiert Premiere in Ehrenfeld

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Moderatorin Sonja Zietlow steht bei der Kino-Premiere der 4. Staffel der RTL-Show Die Verräter auf dem roten Teppich im Cinenova in Ehrenfeld. Köln, 03.08.2026 NRW Deutschland *** Host Sonja Zietlow stands on the red carpet at the movie premiere of Season 4 of the RTL show *Die Verräter* at the Cinenova in Ehrenfeld, Cologne, August 3, 2026, North Rhine-Westphalia, Germany Copyright: xChristophxHardtx

Moderatorin Sonja Zietlow bei der Premiere am Montag in Köln.

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Ex-Fußballer, Moderatorinnen, Schauspielerinnen in Vorabendserien – sie alle sind Teil der RTL-Show, die bald startet. Jetzt wurde Premiere gefeiert.

Das deutsche TV-Publikum liebt Krimis (wie der Sonntagsdauerbrenner „Tatort“ beweist), und die Deutschen lieben es, zu rätseln: Das Format „Die Verräter“ will beide Faktoren vereinen. Montagmittag feierte die vierte Staffel der Rätselshow im Ehrenfelder Cinenova-Kino Premiere.

Mode-Influencer Johannes Laschet steht bei der Kino-Premiere der 4. Staffel der RTL-Show Die Verräter auf dem roten Teppich im Cinenova in Ehrenfeld. Köln, 03.08.2026 NRW Deutschland *** Fashion influencer Johannes Laschet walks the red carpet at the movie premiere of Season 4 of the RTL show *Die Verräter* at Cinenova in Ehrenfeld, Cologne, August 3, 2026, North Rhine-Westphalia, Germany Copyright: xChristophxHardtx

Armin-Laschet-Sohn Joe ist Teil der Show.

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Philipp Fleiter und Cathy Hummels +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++

Ebenfalls dabei: Podcaster Philipp Fleiter („Verbrechen von nebenan“) mit Cathy Hummels

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Charlotte Engelhardt +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++

War Teil von Staffel drei: Moderatorin Charlotte Engelhardt („Bad Boyfriends“)

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Marijke Amado (l.) und Sonja Zietlow +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++

Marijke Amado moderierte vor recht vielen Jahren die „Mini-Playback-Show“, Sonja Zietlow ist vor allem für das „Dschungelcamp“ bekannt.

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18 Prominente treten dabei an. Das Prinzip: Die Gruppe kämpft um einen Schatz, die Verräter versuchen, das zu sabotieren. Die Schikane: Nur die Verräter wissen voneinander, die anderen Kandidaten, genannt die Loyalen, müssen die Fieslinge identifizieren und im Anschluss eliminieren. Moderiert wird auch Staffel vier von Sonja Zietlow („Ich bin ein Star, holt mich hier raus“).

Zur Premiere im Cinenova kamen diverse Verräter – oder eben Nicht-Verräter –, aber auch frühere Teilnehmerinnen wie Moderatorin Charlotte Engelhardt und Sängerin Marie Reim.

Teilnehmer der vierten Staffel sind Cathy Hummels (Moderatorin), Hardy Krüger (Schauspieler), Marcel Nguyen (Kunstturner), Max Kruse (Fußballer), Tine Wittler (Moderatorin und Innenarchitektin), Ralph Morgenstern (Moderator). Außerdem an Bord: Urs Meier (Schiedsrichter), Peyman Amin (Modelagent), Marijke Amado (Moderatorin), Alexa Maria Surholt (Schauspielerin), Gabriel Kelly (Musiker), Papis Loveday (Model), Ania Niedieck (Schauspielerin), Philipp Fleiter (Podcaster), Ann-Kathrin Bendixen (Influencerin), Joelina Drews (Sängerin) sowie Julia und Nina Meise (Models). (gro)

Ab Montag, 17. August, 20.15 Uhr, RTL. Bei RTL Plus sind die Folgen bereits ab Montag, 3. August, zu sehen.