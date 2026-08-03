Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist bei einem Feuer am Lake Mead nahe Las Vegas das Camp von Michael Graf, dem 54-jährigen Bruder der ehemaligen Tennis-Weltranglistenersten Steffi Graf, weitgehend zerstört worden. Auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte Graf Aufnahmen des Vorfalls.

Michael Graf lebt in der Natur

Die Videos zeigen, wie sich die Flammen in der extrem trockenen Region rund um Las Vegas innerhalb kürzester Zeit über das Gelände ausbreiteten. Das Feuer erfasste sein Zelt, Mobiliar und große Teile seiner Ausrüstung. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Graf versuchte, einzelne Gegenstände vor den Flammen in Sicherheit zu bringen.

Mit einem Schlauchboot am Ufer konnte er schließlich einige Kisten sichern. Darin sollen sich sich persönliche Erinnerungsstücke befunden haben.

Für Michael Graf ist es nicht das erste Feuer. Bereits in der Vergangenheit hatte es laut „Bild“ in seinem Lager gebrannt, damals wurden jedoch weniger Gegenstände beschädigt. Die Folgen des aktuellen Brandes sind deutlich schwerwiegender. Zuletzt veröffentlichte Graf auf seinen Kanälen keine Aufnahmen mehr aus seinem bisherigen Camp-Alltag, sondern vor allem Videos von Fahrten mit seinem Boot.

Die Ursache für die Entstehung des Feuers ist bislang unklar. Auch ist nicht bekannt, ob Michael Graf bei dem Brand verletzt wurde.

Vom Leben in Las Vegas zum Camp am Lake Mead

Michael Graf hatte in den vergangenen Jahren einen alternativen Lebensweg eingeschlagen. Nach Medienberichten verließ der Bruder von Steffi Graf sein früheres Zuhause in Las Vegas und zog an den Lake Mead. Dort lebt er inzwischen in einem einfachen Camp und dokumentiert seinen Alltag in der Natur über soziale Medien.

In seinen Videos zeigt Graf auf Facebook und Instagram unter anderem die Landschaft rund um den See, sein Leben unter einfachen Bedingungen sowie Fahrten mit seinen Booten.

Michael Graf versuchte sich wie seine Schwester im Sport, allerdings nicht auf dem Tennisplatz, sondern im Motorsport. In den 1990er-Jahren war er als Rennfahrer aktiv und startete unter anderem in der US-Rennserie NASCAR. Große sportliche Erfolge blieben ihm dabei jedoch verwehrt. (jag)