„Bisher alles zerschlagen“Michael Schanze findet nach Gewichtsverlust kein neues Zuhause

Der Entertainer Michael Schanze („1, 2 oder 3“, „Kinderquatsch mit Michael“) steht vor einem drängenden Problem auf dem Immobilienmarkt. Weil das Mehrfamilienhaus, in dem er seit vielen Jahren lebt, abgerissen werden soll, hat der 79-Jährige die Kündigung für seine bisherige 200-Quadratmeter-Wohnung erhalten. Bis zum Jahresende muss er ausgezogen sein, doch die Suche nach einer neuen Bleibe blieb bislang erfolglos.

Wie Schanze der Zeitschrift „Freizeit Spass“ berichtete, haben sich bisherige Optionen zerschlagen. „Im Auge hatte ich schon vieles, aber das hat sich bisher alles zerschlagen“, erklärte der Moderator. Die angespannte Lage auf dem Münchner Wohnungsmarkt erschwert das Vorhaben zusätzlich, weshalb er seinen Suchradius inzwischen erweitert hat.

Michael Schanze plagt die angespannte Lage auf dem Münchner Wohnungsmarkt

Erschwerend kommen gesundheitliche Einschränkungen hinzu. Schanze leidet unter einer Spinalkanalstenose sowie Polyneuropathie und ist im Alltag auf einen ambulanten Pflegedienst angewiesen. Neben dem Zeitdruck beschäftigt ihn auch die Haltung potenzieller Vermieter gegenüber seinem Alter.

Die Ungewissheit belaste ihn zunehmend: „Mit immer schneller werdendem Puls warte ich darauf, dass noch ein Angebot kommt.“ Auch der Umzug in eine Seniorenresidenz stand zuletzt als Option im Raum, entschieden ist darüber jedoch noch nichts.

TV-Star hat drastisch abgenommen

Die Suche nach Stabilität fällt für den weiterhin als Schauspieler und Musicaldarsteller tätigen Schanze in eine ohnehin von Isolation geprägte Phase. Seit dem Tod seiner Lebensgefährtin Uschi im Juli 2024 lebt er allein.

Zu den körperlichen Einschränkungen – Schanze ist mittlerweile auf einen Rollator angewiesen und verlor nach einer Behandlung zur Gewichtsabnahme weitgehend den Geschmackssinn – kommt die Einsamkeit im Alltag: „Manchmal rede ich tagelang nichts“, sagte er in einem anderen Interview zu „Freizeit Spaß“.

Im Februar 2026 sorgte Schanze mit einem Auftritt in der WDR-Talkshow „Kölner Treff“ für Aufsehen. Nach rund 13 Jahren Bildschirmabstinenz feierte der Entertainer dort ein TV-Comeback und präsentierte sich der Öffentlichkeit mit einer sichtbaren körperlichen Veränderung. (jag)