Michael Schanze hat es nach wie vor schwer. Der ehemalige Fernsehmoderator muss nicht nur aus seinem geliebten Heim ausziehen, er hat auch weiterhin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Das erzählte er dem Magazin „Das Neue“.

Bis zum Jahresende muss der 79-Jährige seine Wohnung in München-Obermenzing verlassen, da das Haus abgerissen werden soll. Die Suche nach einer neuen Bleibe in der Stadt wird laut Schanze zunehmend schwieriger: „Meine Wohnungssuche in München wird langsam zum Problem.“ „Jetzt läuft mir die Zeit davon.“

Michael Schanze braucht ein neues Zuhause

Die TV-Legende erklärte, dass die Hilfe seiner drei Söhne aufgrund der großen Entfernungen und ihrer beruflichen Verpflichtungen begrenzt sei. Einer lebt mit seiner Familie in Amerika, der andere in Hamburg. Florian wohne zwar in München, sei aber „rund um die Uhr beschäftigt“.

Michael Schanze steht bei einer Veranstaltung in Köln 2016. (Archivfoto) Copyright: Horst Ossinger/dpa

Dennoch erhalte er Unterstützung: „Er hilft mir ein bisschen bei der Büroarbeit, weil ich da sehr große Defizite habe.“ Auch sein Bruder wohne in der Nähe. „Also: Ich habe die Familie um mich.“

Michael Schanze beschreibt seinen Alltag

Im weiteren Verlauf des Interviews mit dem Magazin beschrieb der ehemalige TV-Star seinen derzeitigen Alltag. „Hier spricht ein alter Dackel, der so manchen Großkampftag in der Woche hat mit Caritas, Seniorendienst und Lymphe.“ Früher habe es Tennis, Hockey und Mountainbike gegeben, „aber da war der Herr Künstler auch noch kein Fast-Achtziger“. „Das hört sich etwas anders an als früher.“

Schanze hatte 2019 gesundheitliche Probleme. Im Sommer 2024 starb seine Lebensgefährtin Uschi. Seit dem Tod seiner Lebensgefährtin lebt er allein. Sollte er keine passende Wohnung finden, würde er nach eigenen Angaben in eine Seniorenresidenz ziehen. Am 15. Januar 2027 wird er 80 Jahre alt. Wo er seinen Geburtstag verbringen wird, ist noch offen.

Laut Medienberichten hat er zudem stark abgenommen. Der Moderator wurde unter anderem durch die Sendungen „1, 2 oder 3“ und „Kinderquatsch mit Michael“ bekannt. (mbr)