Der ehemalige Schlagerstar Michelle, die viele Jahre in Köln lebte, treibt ihre berufliche Umorientierung jenseits der Musikwelt voran. Über ihre neue Webseite mit dem Namen „Michelle Healing“ bietet die Künstlerin nun Dienstleistungen im Bereich der spirituellen Lebensberatung an.

Zu ihrem Angebot zählen Seelencoachings, energetische Behandlungen, mediale Beratungen sowie gemeinsame Online-Meditationen. Sämtliche Sitzungen finden nach Angaben der Künstlerin digital per Videoschalte statt. Am Sonntagabend äußerte sich Michelle auf Instagram in ihrem Format „Nachtgedanken“ zu dem neuen Projekt.

Das Programm gliedert sich in verschiedene Module. Ein zehn Einheiten umfassendes Seelencoaching soll Klienten dabei unterstützen, persönliche Denkmuster und Glaubenssätze aufzuarbeiten. Unter dem Namen „Wakan“ bietet Michelle zudem Einzelsitzungen im Bereich der medialen Arbeit an.

Spirituelle Beratung und Kommunikation mit Verstorbenen

Laut Leistungsbeschreibung umfassen diese Sitzungen auch Versuche zur Kontaktaufnahme mit Verstorbenen. Die frühere Sängerin weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ein Erfolg nicht garantiert werden kann.

Auf der Internetseite heißt es dazu: „Mediale Arbeit ist die einfühlsame Verbindung mit der geistigen Welt. Als Medium empfange ich Botschaften von Verstorbenen, die Trost spenden, offene Fragen beantworten und helfen können, Ungesagtes endlich auszusprechen“.

Ein vierstündiges Einführungspaket soll Interessierten den Einstieg in die Praktiken erleichtern. Während für persönliche Coachings und Einzelsitzungen vorab Gespräche vereinbart werden müssen und keine festen Tarife auf der Homepage einsehbar sind, steht der Preis für die wöchentliche Online-Meditation fest: Die Teilnahme an der einstündigen Sitzung, die freitags um 18.00 Uhr stattfindet, kostet 200 Euro.

Keine Heilversprechen und weitere Live-Auftritte

Auf ihrer Website stellt die Künstlerin klar, dass ihre spirituellen Angebote keinen Ersatz für eine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung darstellen. Heilversprechen sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Neben den Online-Sitzungen plant Michelle weiterhin öffentliche Auftritte. Am 14. November 2026 gastiert sie mit ihrem Format „Nachtgedanken Live“ im Saalbau in St. Wendel, um sich vor Ort mit dem Publikum über persönliche Themen und Lebensfragen auszutauschen.