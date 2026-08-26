Nach der Ankündigung, ihre Musikkarriere zu beenden, plant Schlagersängerin Michelle ein Comeback. Ein Auftritt der Musikerin ist für den 14. November 2026 im Saalbau in St. Wendel vorgesehen.

Allerdings wird sie bei dem Event mit dem Titel „Nachtgedanken Live“ keine Lieder wie „Scheißkerl“ oder „Paris“ zum Besten geben, sondern an einer moderierten Gesprächsrunde mitwirken. Diese Information teilte Michelle über Social-Media-Kanäle mit.

Talk-Format statt Konzert

Christoph Tautz und Walter Ries werden als Moderatoren durch das Programm leiten. Die Veranstaltung orientiert sich konzeptionell an dem Online-Format „Nachtgedanken“, welches die Musikerin auf Instagram ins Leben gerufen hat. Den Termin für den Auftritt verkündete die Interpretin von „Wer Liebe lebt“ in der jüngsten Ausgabe am vergangenen Sonntag.

Geplant ist laut Veranstalter ein moderierter Dialog mit den Zuschauern. Im Saalbau St. Wendel startet der Einlass um 19.00 Uhr, während die Veranstaltung selbst von 20.00 bis 22.00 Uhr dauern soll. Tickets können für 39 Euro im Vorverkauf erworben werden.

Persönliche Themen und Spiritualität im Fokus

Auf Instagram erläuterte Michelle, dass der Fokus des Abends auf den Gästen liegen werde. Es solle ein offener Raum für deren Probleme, Befürchtungen und Frustrationen, aber auch für erfreuliche Anliegen geschaffen werden. Die Sängerin unterstrich, sie sei „für alles offen und für alles da“.

Ihr Ziel sei es, zuzuhören und zu schildern, auf welche Weise sie persönliche Hürden gemeistert hat. Dies geschehe „natürlich alles im Rahmen meiner Spiritualität“, fügte Michelle hinzu.

Diese angekündigte Veranstaltung steht für eine berufliche Neuausrichtung der Musikerin. Michelle, mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer und frühere Partnerin von Matthias Reim, erlebte jüngst auch private Umbrüche, zu denen die Trennung von Eric Philippi nach einer mehrjährigen Partnerschaft zählt.

Von der Sängerin zur spirituellen Heilerin

Schon vor einiger Zeit gab die 54-Jährige bekannt, zukünftig als „spirituelle Heilerin“ arbeiten zu wollen. Laut eigener Aussage hat Michelle bereits vor etwa zwölf Jahren passende Schulungen abgeschlossen und sich zusätzlich als Medium ausbilden lassen.

Der „Bild“-Zeitung gegenüber äußerte die Musikerin den Wunsch, Menschen zukünftig nicht mehr allein durch ihre Lieder, sondern unmittelbar und auf einer persönlichen Ebene zu unterstützen. Die Abkehr von der Musikbranche sei die Konsequenz einer langjährigen Entwicklung, in der sie nach dem Beziehungsende mit ihrem Partner eine schwierige Phase durchlebt habe. (jag)