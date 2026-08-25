50 Jahre ist es her, dass der deutsche Schlager 1976 für Ohrwürmer am laufenden Band sorgte. Zwei Männer, die später zu den größten Schlagerstars aller Zeiten gehören sollten, feierten damals ihre ersten großen Hits. Auch andere Namen, die heute längst Kultstatus genießen, mischten die Hitparaden auf.

Ob Gesellschaftssatire, feuriger Latino-Schlager, flotte Disconummer oder großes Liebeslied – die Vielfalt war enorm. Wir blicken zurück auf 11 der größten Schlagerhits des Jahres 1976.

Nico Haak – „Schmidtchen Schleicher“

Starten wir den Rückblick mit einem Interpreten, der in Vergessenheit geraten ist: Nico Haak. Der niederländische Sänger landete 1976 mit „Schmidtchen Schleicher“ seinen größten Hit in Deutschland. In den Niederlanden war Haak zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren ein großer Schlagerstar. Mit markantem Pfeifen erzählt der Song von einem selbstbewussten Frauenhelden, der auf der Tanzfläche den Tiger gibt – bis ihm nach ein paar Bierchen die Knie weich werden.

Im Jahr 1990 starb Haak im Alter von 51 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt. Sein Sohn Kees Haak trat ebenfalls als Schlagersänger in die Fußstapfen seines Vaters und singt bis heute dessen Klassiker „Schmidtchen Schleicher“.

Udo Jürgens – „Aber bitte mit Sahne“

Mit diesem Stück servierte Udo Jürgens den wohl makabersten Kulthit über den kollektiven Zuckerschock, den ein Sommer mit sich bringen kann. Mit einer gehörigen Portion Ironie sezierte das Lied den unaufhaltsamen Kaffeeklatsch-Marathon einer älteren Damenrunde.

Von Sahne-Baiser über Schwarzwälder Kirschtorte bis hin zu Bergen von süßem Eis wurde hier geschlemmt, bis die Runde schrittweise das Zeitliche segnet. Der beschwingte Ohrwurm wurde zum Dauerbrenner für den Besuch in den Eisdielen und Konditoreien der Nation. Und ein Schlagerklassiker für die Ewigkeit.

Marianne Rosenberg – „Lieder der Nacht“

Marianne Rosenberg war 1976 die deutsche Disco-Queen des Jahres. Mit „Lieder der Nacht“ landete sie einen ihrer größten Hits – und machte den Song gleichzeitig zu einer kleinen musikalischen Zeitkapsel. Im Text tauchen mit „Griechischer Wein“, „Mona Lisa“, „Tu t'en vas“ und „Fly, Robin, Fly“ gleich mehrere große Hits jener Jahre auf.

Besonders spannend wird es bei der Neuaufnahme von 2004. Rosenberg nahm „Lieder der Nacht“ für ihr Album „Für immer wie heute“ neu auf – und tauschte dabei die musikalischen Verweise kurzerhand aus: Aus den 70er-Hits wurden „Time After Time“, „Ich bin wie du“, „I Feel for You“, „Sweet Dreams“ und „Déjà vu“. Bei Letzterem bleibt allerdings offen, welcher Klassiker damit überhaupt gemeint sein soll. Kurioserweise durfte ausgerechnet der im Original besungene Al Martino bleiben.

Peter Alexander – „Die kleine Kneipe“

„Die kleine Kneipe“ des großen Peter Alexanders war der Hit des Jahres 1976 und zugleich die meistverkaufte Single in Deutschland – und sorgte auch über die Charts hinaus für Resonanz. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ bezeichnete den Schlagerklassiker als einen „Lobgesang kleinbürgerlicher Gemütlichkeit“.

Die Tageszeitung „Die Welt“ sprach von einer „so trivial sich in die Gehörgänge fressenden, aber eben auch ehrlichen“ kleinen Kneipe und sah darin ein Beispiel für Alexanders melancholischere Stücke. Selbst kirchliche Kreise griffen das Lied auf: Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer zitierte Verse daraus im Onlinegottesdienst zu Heiligabend 2020.

Dabei ist der Urheber des Originals ganz und gar weltlich: „Het kleine café aan de haven“ stammt von Vader Abraham alias Pierre Kartner, der später mit dem „Lied der Schlümpfe“ auch die blauen Comic-Figuren zum Singen brachte.

Vicky Leandros – „Ich liebe das Leben“

Vicky Leandros lieferte 1976 mit dem von ihrem Vater Leo geschriebenen „Ich liebe das Leben“ einen ihrer größten Klassiker. Die griechisch-deutsche Sängerin besingt darin das Ende einer Liebe, aber eben nicht als trauriges Häufchen Elend: Statt dem Ex hinterherzutrauern, wird gefeiert, getanzt und das Leben in vollen Zügen genossen. Leandros nahm den Song außerdem auf Englisch, Französisch und Griechisch auf.

„Ich liebe das Leben“ blieb Vicky Leandros über Jahrzehnte erhalten. 2023 ging sie mit ihrem großen Klassiker auf Abschiedstournee und zog sich nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne aus dem Konzertgeschäft zurück. Den Song nahm sie im Laufe ihrer Karriere mehrfach neu auf, unter anderem 2012 als Duett mit Andrea Berg.

Jürgen Drews – „Ein Bett im Kornfeld“

Dass eine Melodie gleich im Doppelpack die Chartspitze erobert, gehört zu den besonderen Ausnahmefällen der Musikgeschichte: Sowohl das englischsprachige Original der Bellamy Brothers, „Let Your Love Flow“, als auch die deutsche Version von Jürgen Drews erreichten im Sommer 1976 nacheinander Platz eins der deutschen Single-Charts.

Während das Westcoast-Original mit seinem Country-Touch eher an Lagerfeuerstimmung erinnerte, traf die deutsche Fassung mit Zeilen wie „Die Grillen singen“ oder „Es duftet das Heu“ den Nerv des „ZDF-Hitparade“-Publikums und erreichte dort ebenfalls die Spitzenposition.

Der spätere „König von Mallorca“ wollte zwar eher Rocksänger sein, musste sich jedoch dem Geschmack des Publikums beugen und sang den Evergreen bis zu seinem Bühnenabschied 2022 tapfer weiter.

Roland Kaiser – „Frei – das heißt allein“

Vor 50 Jahren feierte auch Roland Kaiser seinen ersten großen Hit mit „Frei – das heißt allein“. Der Song, eine deutsche Version des kitschigen Instrumental-Hits „Verde“ von Ricky King, schaffte es bis auf Platz 14 der deutschen Single-Charts.

Auch in der „ZDF-Hitparade“ trat Kaiser mit dem Titel auf, musste sich aber vor dem Treppchen gegen Roberto Blanco, Wolfgang Petry und Nina & Mike geschlagen geben. Blümchen bekam er trotzdem – feuerrote Rosen, passend zu seinem weit aufgeknöpften Hemd.

Zahllose größere Hits sollten später noch folgen und längst ist er nicht nur im Nachnamen der Kaiser des Schlagers. Immer noch auf Tournee, fast immer auf Platz eins und einfach nicht wegzudenken aus dem Schlagergeschäft.

Peter Maffay – „Und es war Sommer“

Peter Maffay landete mit „Und es war Sommer“ im Spätsommer 1976 einen der am heißesten diskutierten Hits des Jahres. Das Stück brach ein echtes Tabu in der deutschen Schlagerwelt: Erzählt wird die Geschichte der Liebesinitiierung eines 16-jährigen Jungen durch eine 31-jährige Frau.

Maffay betonte später mehrfach, dass das Lied entgegen landläufiger Meinung nicht autobiografisch ist. Für einige Radiosender war das Thema dennoch viel zu heiß, da es unverblümt vom ersten Mal handelte. Doch das Publikum setzte sich durch und machte die schlagereske Rock-Ballade zum letzten großen Sommerhit des Jahres 1976.

Lena Valaitis – „Da kommt José, der Straßenmusikant“

Im Bierzelt wurde es feurig: Mit „Da kommt José, der Straßenmusikant“ schickte Jack White Lena Valaitis 1976 auf einen ziemlich schmissigen Ausflug nach Spanien. Trompeten, Chor und südländisches Flair – der Produzent und Komponist wusste genau, wie man einen Schlager auf Stimmung trimmt. Der Song kletterte bis auf Platz 16 der deutschen Charts und landete in der „ZDF-Hitparade“ gleich zweimal auf Platz eins.

Lena Valaitis zog sich vor ein paar Jahren „ohne großes Tamtam“ von der Showbühne zurück. Nach ihrem letzten TV-Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ im September 2020 wollte sie vor allem mehr Zeit mit ihrem Enkelsohn Eden verbringen. Mit rund 50 Jahren im Schlagergeschäft hinterließ sie eine lange Hitliste, zu der neben „Da kommt José, der Straßenmusikant“ auch „Johnny Blue“ gehört, mit dem sie 1981 beim Eurovision Song Contest für Deutschland beinahe den Sieg holte.

Frank Farian – „Rocky“

Bereits seit 1964 hatte Frank Farian immer wieder versucht, als Interpret einen großen Hit zu landen – doch erst mit „Rocky“ gelang ihm 1976 der Durchbruch. Der Song erzählt ungewöhnlich ausführlich die Geschichte einer Beziehung: vom vorsichtigen Beginn über das gemeinsame Leben und die Geburt eines Kindes bis hin zum frühen Tod der Partnerin.

Gerade diese erzählerische, fast filmhafte Dramaturgie hob den Titel, im US-Original von Austin Roberts, vom üblichen Schlagerformat ab. In Deutschland wurde „Rocky“ ein Nummer-eins-Hit und gehörte zu den meistverkauften Singles des Jahres. Der Erfolg blieb kein Einzelfall: Mit „Spring über deinen Schatten, Tommy“ landete Farian kurz darauf einen weiteren Hit. Parallel jedoch nahm seine Produzentenkarriere rasant Fahrt auf – insbesondere mit Boney M. Der internationale Disco-Erfolg überstrahlte bald seine Aktivitäten als Sänger, und die eigene Gesangskarriere rückte schnell in den Hintergrund.

Wolfgang Petry – „Sommer in der Stadt“

Und schließlich feierte ein waschechter Kölner seinen großen Durchbruch im Schlagergeschäft: „Sommer in der Stadt“ war Wolfgang Petrys erste Single und gleich ein Volltreffer. In den deutschen Single-Charts kletterte der gebürtige Raderthaler bis auf Platz 16, in der „ZDF-Hitparade“ sogar auf Platz zwei.

50 Jahre später schließt sich der Kreis. Franz Hubert Wolfgang Remling, wie Petry bürgerlich heißt, hat „Sommer in der Stadt“ 2026 neu aufgenommen und damit pünktlich zum Jubiläum an seinen ersten großen Hit erinnert. Im September erscheint zudem sein neues Studioalbum „Ein Leben lang“.

Und ein Ende ist nicht in Sicht, auch wenn Petry nicht mehr live auftritt. In den PR-Informationen zu seinem neuen Album blickt er gelassen auf seine musikalische Zukunft: „Ich weiß nicht, wohin meine Reise noch führt, aber solange meine Stimme hält, singe ich noch ein bisschen.“