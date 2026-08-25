Einsatz in Leverkusen: Mann (20) niedergestochen – Täter ist flüchtig

In Leverkusen-Schlebusch ist es zu einem Messerangriff gekommen. Wie die Kölner Polizei am frühen Abend meldet, wurde ein junger Mann an der Mülheimer Straße niedergestochen.

Die Tat passierte gegen 17 Uhr. Das Opfer, bei dem es sich um einen 20-Jährigen handelt, sei schwerst verletzt unter Reanimation ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage.

Der Tatverdächtige ist flüchtig. Zwischen ihm und dem 20-Jährigen soll es nach ersten Informationen vor der Tat einen Streit gegeben haben.

Die Polizei ist mit mehr als 20 Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund im Einsatz. (iri)

Weitere Informationen folgen.