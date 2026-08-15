Auf dem KunstRasen-Gelände in Bonn steht am Samstag (15. August 2026) das größte Konzert der diesjährigen Open-Air-Saison an. Roland Kaiser gibt mit seiner Band ein Konzert und das Gelände ist restlos ausverkauft.

Über 10.000 Menschen werden am Rheinufer dabei sein, wenn die Schlager-Ikone zweieinhalb Stunden ihre größten Hits präsentiert. Ausgerechnet vor diesem Auftritt, der die Massen nach Bonn-Gronau bewegen wird, gab es Aufregung um eine gefundene Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg.

Roland Kaiser auf dem KunstRasen: Konzert beginnt bereits um 19 Uhr

Um 10.56 Uhr hatte die Leitstelle eine Warnung herausgegeben. Am Rheinufer wurde im Bereich Langer Eugen/Stresemannufer, bedingt durch das aktuelle Niedrigwasser, ein Kampfmittel gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ordnete eine kontrollierte Sprengung an.

Hinter dem Bühnen- und Backstage-Bereich des KunstRasens musste das Gelände in einem Radius von 150 Metern evakuiert werden. Die Pkw und Wohnmobile, die auf dem Parkplatz an der Charles-de-Gaulle-Straße abgestellt waren, mussten beseitigt werden.

„Hier herrscht gerade Vollalarm“

„Während der Sprengung besteht die Möglichkeit, dass ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen werden kann. Bitte meiden Sie den betroffenen Bereich“, lautete die Meldung der Feuerwehr im Auftrag des Ordnungsamtes der Stadt Bonn.

„Hier herrscht gerade Vollalarm. So etwas benötigt so wenige Stunden vor dem Konzert auch keiner“, sagte Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz. „Aber auf den Ablauf des Abends wird das keinen Einfluss haben.“

Viermal fand zuletzt die diesjährige Kaisermania in Dresden statt. Am Samstag präsentiert die Schlager-Legende ihr Programm in Bonn. Copyright: Robert Michael/dpa

Roland Kaiser wird erst im Laufe des Nachmittags in Bonn erwartet, bis dahin dürften alle Sperrungen wieder aufgehoben sein. Der Einlass auf das Konzertgelände beginnt um 16.30 Uhr. Der Show-Beginn wurde kurzfristig auf 19 Uhr vorverlegt. Gegen 21.30 Uhr dürfte das Spektakel beendet sein.

Jetzt beobachten die Verantwortlichen nur noch die Wetterentwicklung gespannt. Am Nachmittag und Abend sind einzelne Regenschauer und auch Gewitter möglich. „Die Natur benötigt dringend Regen. Aber bitte erst ab 22 Uhr“, sagt Hartz.

Im Gebiet der Stadt Bonn kommt es zudem durch den Waldbrand im Kreis Düren/Hürtgenwald zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Der Ablauf des Konzerts ist dadurch aber auch nicht gefährdet, teilte der Veranstalter mit.

Bei dem gefundenen Kampfmittel handelte es sich nicht um eine Weltkriegsbombe, sondern um eine Panzerfaust. Der Artikel wurde dementsprechend aktualisiert.