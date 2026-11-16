„Mutterherz gebrochen“Michelle Hunzikers Tochter spricht über ihre Bulimie – als Kind verspottet

Aurora Ramazzotti, Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti, litt in ihrer Jugend an Bulimie. In der italienischen Ausgabe der Tanzshow „Let's Dance“ sprach die 29-Jährige über ihre Erfahrungen. Wie die italienische Zeitung „Il Messaggero“ berichtet, sei sie bereits als Kind wegen ihres Aussehens verspottet worden.

„Ich litt darunter, weil mir alle sagten, ich sei hässlich und nicht schlank genug“, erinnerte sich Ramazzotti. Sie sei das größte Mädchen ihrer Klasse gewesen. Auch ihre mandelförmigen Augen hätten andere Kinder zum Anlass für Hänseleien genommen.

Vergleiche mit Michelle Hunziker belasteten Aurora Ramazzotti

Besonders schwer seien für sie die wiederholten Vergleiche mit ihrer Mutter gewesen. „Niemand kann sich vorstellen, was es bedeutet, eine so schöne, berühmte und geliebte Frau als Mutter zu haben und sich selbst weniger wert zu fühlen, weil andere einen immer wieder darauf aufmerksam machen“, sagte Ramazzotti.

Die Bemerkungen hätten ihr Selbstwertgefühl stark beeinträchtigt. „Um meine Mutter zu lieben, habe ich aufgehört, mich selbst zu lieben“, erklärte sie. In der Bulimie habe sie damals eine vermeintliche Lösung für ihre Probleme gesehen. Schlank zu sein, sei für sie zum wichtigsten Ziel geworden.

Michelle Hunziker: „Das hat mein Mutterherz gebrochen“

Die Essstörung habe auch körperliche Folgen gehabt. „Meine Stimme verschwand, ich begann, meine Haare zu verlieren, ich war wie in einem Käfig“, berichtete die 29-Jährige.

Zusätzlich habe Ramazzotti unter Schuldgefühlen gelitten. Weil es ihr in ihrer Familie an nichts gefehlt habe, habe sie lange geglaubt, kein Recht darauf zu haben, unglücklich zu sein. „Ich hatte kein Recht, diesen Schmerz zu empfinden, ich fühlte mich falsch“, sagte sie.

Schließlich habe sie sich Unterstützung gesucht, um die belastende Zeit aufzuarbeiten. An ihr damaliges Selbst denke sie nur ungern zurück. Zugleich sei sie stolz darauf, wie sie sich entwickelt habe. „Ich habe es geschafft, der einzigen Person zu gefallen, die mir wichtig war: mir selbst“, erklärte Ramazzotti.

Ihre Mutter Michelle Hunziker reagierte auf Instagram auf die Offenheit ihrer Tochter. Besonders deren Aussage, sie habe aufgehört, sich selbst zu lieben, um ihre Mutter lieben zu können, habe ihr das Mutterherz gebrochen. Auch Hunziker sieht einen Zusammenhang zwischen den ständigen Vergleichen und verletzenden Kommentaren aus Auroras Kindheit und deren Essstörung.

Beide hätten versucht, die schwierige Phase gemeinsam zu bewältigen. Hunziker habe ihrer Tochter vermitteln wollen, dass sie ein wunderbarer Mensch sei und ihre Gefühle ernst genommen würden. „Doch dieser Schmerz hat einen Großteil ihres Lebens geprägt“, betonte die Moderatorin.

Zugleich warnte Hunziker vor Cybermobbing und unrealistischen Schönheitsidealen, die bei immer mehr jungen Menschen zu Essstörungen beitragen könnten. Mit ihrer Organisation Doppia Difesa kündigte sie ein neues Projekt zu diesem Thema an. Ihre Forderung: „Digitale Gewalt muss gestoppt werden.“ (jag)