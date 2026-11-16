„Kölsche Neuzugang“Christian Düren zeigt erste Fotos seiner Tochter mit Amira Aly

Christian Düren (36) hat erstmals Fotos mit seiner neugeborenen Tochter veröffentlicht. Der Moderator teilte auf Instagram mehrere Aufnahmen, die ihn gemeinsam mit dem Baby zeigen. Dazu schrieb er: „Alles neu. Alles besser.“

Auf dem ersten Bild hält Düren seine Tochter im Arm und küsst sie auf die Stirn. Das Baby ist in ein helles Tuch eingewickelt. Weitere Aufnahmen zeigen den Familienzuwachs in einem FC-Strampler mit der Aufschrift „Kölsche Neuzugang“.

Christian Düren veröffentlicht private Babyfotos auf Instagram

Außerdem ist der frischgebackene Vater mit dem Kinderwagen zu sehen. Ein weiteres Foto zeigt den Fußabdruck des Babys auf einem Notizblock.

Für Düren ist es das erste Kind. Seine Partnerin Amira Aly (34) hat bereits zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48).

Am 27. Oktober hatten Aly und Düren die Geburt ihrer Tochter öffentlich gemacht. In einem Instagram-Statement schrieb die 34-Jährige: „Wir sind überglücklich und ich freue mich über mein drittes Wunder und meine erste Tochter. Wir genießen gerade einfach die Zeit.“

Amira Aly: Drittes Kind und erste Tochter

Auch die beiden älteren Söhne hätten ihre kleine Schwester bereits kennengelernt und seien stolz auf den Familienzuwachs, berichtete Aly. Am 15. November veröffentlichte sie ebenfalls neue Fotos aus ihrem Leben als dreifache Mutter.

Zuletzt hatten Oliver Pocher und Amira Aly am 11. November überraschend gemeinsam den siebten Geburtstag ihres älteren Sohnes in einer Kölner Fußballhalle gefeiert. Auf einem von Pocher veröffentlichten Instagram-Foto posieren die geschiedenen Eltern mit ihren beiden Söhnen.

Der Comedian schrieb dazu: „Mama & Papa lieben Dich sehr“. Aly hatte für den Geburtstag eine Fußballtorte gebacken. Gemeinsame öffentliche Aufnahmen des früheren Paares sind selten.

In ihrem Podcast „Amira +1“ kritisierte Amira Aly außerdem das Geschäftsmodell von Kinder-Influencern. Eltern, die ihre Kinder in sozialen Netzwerken präsentieren und vermarkten, seien ihrer Ansicht nach vor allem auf finanzielle Vorteile aus. „Diese Eltern sind einfach nur auf Profit aus!“, sagte die Moderatorin im Gespräch mit Social-Media-Expertin Vivian Pein. (jag)