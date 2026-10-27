„Wunder Nummer drei“Amira Aly ist wieder Mutter geworden – erste Fotos veröffentlicht

Amira Aly ist zum dritten Mal Mutter geworden. Wie die 33-Jährige am Dienstagvormittag auf Instagram bekannt gab, kam das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Christian Düren zur Welt. Zu zwei veröffentlichten Bildern – einer winzigen Hand, dunklem Haarschopf und einem Fußabdruck – schrieb sie den Satz „Wunder Nummer drei“. Laut eigenen Angaben auf Instagram schwebt das Paar nach der Geburt seiner Tochter im Glück.

Für Düren ist es das erste Kind. Aly hat bereits zwei Söhne aus ihrer 2023 geschiedenen Ehe mit dem Comedian Oliver Pocher, der im Mai ungehalten auf die Schwangerschaftsnews reagiert hatte.

Amira Aly meldet sich auf Instagram

Im Mai hatte Aly gegenüber Bild.de bestätigt: „Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel.“ Sie erklärte damals, dass die vergangenen Wochen sehr besonders, aber auch herausfordernd gewesen seien, da sie die Schwangerschaft zunächst privat genießen wollte. Im August gab sie dann das Geschlecht bekannt.

Die Schwangerschaft hatte sich für die Moderatorin bereits früh abgezeichnet. Anfang des Jahres erzählte sie in ihrem Podcast „Iced Macho Latte“, dass ihr eine Wahrsagerin prophezeit habe: „Du bist im Februar oder März schwanger, spätestens April.“ Damit behielt die Hellseherin offenbar recht.

Promiwelt gratuliert Christian Düren und Amira Aly

Unter dem Posting sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche bekannter Persönlichkeiten und Wegbegleiter. Sänger Pietro Lombardi kommentierte kurz mit „Glückwunsch“, während Alys Bruder Hima schrieb: „Ein Wunder mehr in unserer Familie“.

Auch Moderatorin Frauke Ludowig freute sich für das Paar und schrieb: „Herzlichen Glückwunsch euch und der kleinen Maus“. Tanja Makarić hieß den Nachwuchs willkommen („herzlich willkommen auf der Welt“), während Renata Lusin kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch liebe Amira! So süß“.

Auch Branchenpartner wie die Plattform Hallo Hebamme („wir freuen uns sehr mit euch!“) und der Podcast-Anbieter Podimo („Ab jetzt Amira+3“) schlossen sich den öffentlichen Gratulationen im Netz an. (jag)