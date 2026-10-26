Eine Woche vor ihrer traditionellen Halloween-Party lässt Heidi Klum ihre Anhängerschaft über ihre Verkleidung rätseln. Auf Instagram veröffentlichte die 53-Jährige die Nahaufnahme einer aufwendigen Prothese und stellte ihren Followern die Frage: „Was ist mein Kostüm?“ Laut dem US-Magazin „People“ dürfte die Verwandlung das Model erneut unkenntlich machen.

Bereits im September verriet Klum im Gespräch mit „People“, dass ihr Aussehen in diesem Jahr „sehr blutig“ werde und „sehr gut zu Rotwein“ passe. Ergänzende Hinweise lieferte eine Werbekooperation mit einer Weinmarke, über die „The U.S. Sun“ berichtete.

In diesem Rahmen zeigte Klum unter anderem Knochen, eine blonde Haarsträhne, ein menschliches Herz, einen Dolch sowie ein geöffnetes Ei.

Heidi Klums Halloween-Kostüm: Fans spekulieren über Filmfiguren und Worträtsel

In den sozialen Netzwerken lösten die Aufnahmen umgehend Spekulationen aus. Einige Nutzer vermuten hinter den Gegenständen Anfangsbuchstaben, die das englische Wort für blutig ergeben könnten.

Andere sehen Anspielungen auf den Horrorfilm „The Substance“ mit Demi Moore, der dutzendfach in den Kommentaren genannt wird, den Klassiker „Carrie“ oder die Kreaturen aus der Serie „The Last of Us“. Klum selbst äußerte sich zu den Theorien bislang nicht.

Von der Medusa bis zu E.T.

Seit dem Jahr 2000 sorgt das Model mit aufwendigen Looks für Aufmerksamkeit. In den vergangenen Jahren präsentierte sie sich unter anderem als Wurm, Medusa oder im Partnerkostüm als E.T. mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz.

2025 präsentierte sich Heidi Klum als Schlangenwesen Medusa. Ihr Mann Tom Kaulitz erschien als griechischer Soldat. (Archivbild) Copyright: CJ Rivera/Invision/dpa

Heidi Klum liebt Halloween vor allem wegen der „Kunst der Verwandlung“, wie sie der „Vogue“ erklärte. Sie wolle ihr Publikum mit außergewöhnlichen Ideen und deren Umsetzung überraschen und sich dabei jedes Jahr selbst übertreffen. Für ihr aufwendiges Medusa-Kostüm 2025 dauerte allein die Verwandlung rund zehn Stunden. Klum arbeitet dafür mit einem professionellen Team zusammen, das ihre ausgefallenen Vorstellungen umsetzt.

Dabei geht es nicht nur um das Kostüm selbst, sondern auch um die möglichst realistische Darstellung der jeweiligen Figur. Der Aufwand gehört für das Model zum besonderen Reiz von Halloween: Sie möchte mit ihren Verkleidungen nicht einfach nur anders aussehen, sondern eine Figur möglichst überzeugend zum Leben erwecken. (jag)