Heidi Klum und ihre jüngste Tochter Lou haben bei der Paris Fashion Week für Aufsehen gesorgt. Die 53-jährige Model-Ikone und ihre 16-jährige Tochter erschienen gemeinsam bei einer Veranstaltung und präsentierten glamouröse Outfits.

Lou Sulola Samuel, Tochter von Heidi Klum und dem Sänger Seal, hält sich bislang weitgehend aus dem Scheinwerferlicht heraus. Im Gegensatz zu ihrer älteren Halbschwester Leni, die bereits seit Jahren als Model arbeitet, ist die 16-Jährige nur selten bei öffentlichen Veranstaltungen zu sehen. Daher ist über ihr Privatleben wenig Verlässliches bekannt.

Heidi Klum strahlt mit Tochter Lou in Paris um die Wette

Umso größer war die Aufmerksamkeit, als sie ihre berühmte Mutter nach Paris begleitete. Bei dem Mode-Event, das unter anderem mit der Luxusuhrenmarke Audemars Piguet in Verbindung steht, trug Lou eine bodenlange, blaue Robe. Ihre langen Haare trug sie offen und gelockt. Heidi Klum trug ein schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt. Die beiden wirkten elegant und sichtlich entspannt.

Anschließend veröffentlichte die gebürtige Bergisch-Gladbacherin ein Video des gemeinsamen Abends auf Instagram. „Date night with my daughter Lou“, schrieb sie dazu und taggte die Marke.

Fans von Heidi Klum feiern gemeinsamen Auftritt von Tochter Lou

Der Beitrag wurde rasch tausendfach geliked und kommentiert. Viele Fans und Prominente zeigten sich begeistert von dem Mutter-Tochter-Auftritt und lobten besonders Lous Erscheinung.

Die Reaktionen unterstrichen, wie selten solche gemeinsamen Momente bisher zu sehen waren. Während Heidi Klum regelmäßig bei großen Mode-Events präsent ist, bleibt Lou meist im Hintergrund. Der gemeinsame Abend in Paris markiert daher einen besonderen Moment.

Heidi Klum hat mit Seal vier Kinder: Leni, Henry, Johan und Lou. Die Familie hält ihren privaten Bereich weitgehend geschützt. Lous Auftritt bei der Fashion Week zeigt jedoch, dass die jüngste Tochter langsam und dosiert in die Öffentlichkeit tritt – immer an der Seite ihrer Mutter.

Der Abend in Paris war Teil der laufenden Fashion Week, bei der internationale Stars und Labels den Ton angeben. Für Heidi Klum und Lou war es vor allem ein persönlicher und stilvoller Moment. (mbr)