„Hat nichts mit Ehekrise zu tun!“Bill und Tom Kaulitz fehlen bei Heidi Klums Halloween-Party

Nachdem Heidi Klum ihr „HeidiFest“ in München dieses Jahr ohne Schwager Bill Kaulitz gefeiert hatte, kamen schnell Gerüchte auf, zwischen dem Tokio-Hotel-Sänger und dem Model wäre es zu einem Streit gekommen. Der Musiker gab anschließend im Podcast Entwarnung und erklärte, der Party aufgrund beruflicher Verpflichtungen ferngeblieben zu sein.

Nun steht das nächste große Event von Heidi Klum bevor - und Bill und Tom Kaulitz sprechen in ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ eine Warnung an ihre Fans aus. Demnach werden sowohl die Zwillingsbrüder als auch ihre Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer dieses Jahr nicht an Heidi Klums legendärer Halloween-Party teilnehmen.

Das Thema griffen die Kaulitz-Brüder in ihrer Podcast-Rubrik „Kaulitz Kolumna“ auf: „Ich habe wieder viel gelesen, nach wie vor hacken die Leute darauf rum: Es gibt Streit, es gibt Stress im Hause Kaulitz-Klum“, berichtet Tom Kaulitz. Bruder Bill Kaulitz wundert sich: „Ich weiß aber gar nicht, wo das herkommt.“ So sei es laut Tom Kaulitz in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass die Familie nicht gemeinsam bei Events erschienen sei.

Tom Kaulitz gibt nach Gerüchten Entwarnung: „Es gibt keinen Krach!“

Vergangenes Jahr feierte Heidi Klum (Dritte von rechts) gemeinsam mit ihrer Familie bei ihrer Halloweenparty. (Bild: 2025 Getty Images/Noam Galai) Copyright: 2025 Getty Images/Noam Galai

Um weiteren Gerüchten vorzubeugen, wolle der Ehemann von Heidi Klum daher „jetzt schon mal anfangen, anzuteasen, damit keine Gerüchte entstehen“. Dann verkünden die beiden Musiker: „Wir werden Halloween nicht dabei sein dieses Jahr!“

Tom Kaulitz' Ehefrau Heidi Klum gilt als einer der größten Halloween-Fans Hollywoods. Kultstatus genießt ihre Party, die sie traditionell in New York veranstaltet. Dort waren in den vergangenen Jahren oft auch aufwendige Partnerkostüme mit ihrem Ehemann Tom zu bestaunen. Dieses Jahr kommt dem 37-Jährigen jedoch der Tourplan seiner Band in die Quere.

Wie Tom Kaulitz erklärt, finde am Tag nach Halloween ein Tokio-Hotel-Konzert in Hamburg statt. Dass keines der Bandmitglieder bei der Party anwesend sein werde, habe „nichts mit Ehekrise zu tun, nichts mit Streit zu tun. Es gibt keinen Krach, sondern wir spielen eine große ausverkaufte Show in Hamburg am nächsten Tag“. Kurz vor dem Auftritt zwischen Deutschland und den USA „hin- und herzufliegen“, wolle die Band nicht riskieren.

Bill Kaulitz stellt klar: „Viele reden immer davon, als ob das eine Geburtstagsparty ist, oder ein privater Termin. Das sind ja alles berufliche Dinge, das ist ja unser Job.“ Der Tokio-Hotel-Sänger weiß: „Jeder von uns hat einen ganz vollen Terminkalender.“ (tsch)