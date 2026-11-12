Oliver Pocher und seine Ex-Frau Amira Aly haben gemeinsam den siebten Geburtstag ihres älteren Sohnes gefeiert. Wie aus einem Instagram-Beitrag des Comedians hervorgeht, fand die Party am Mittwoch, dem 11. November, in Köln in der Indoor-Fußballhalle des ehemaligen Fußballprofis Lukas Podolski statt. Auf dem veröffentlichten Foto lächeln die geschiedenen Eltern zusammen mit ihren beiden gemeinsamen Söhnen in die Kamera.

Emotionale Glückwünsche und selbstgebackene Fußballtorte

In seinem Beitrag wandte sich der 48-Jährige mit persönlichen Worten direkt an das Geburtstagskind. „Jetzt bist Du schon 7 Jahre alt, hast eine neue Schwester, einen ‚alten‘ Bruder, eine Torte von Mama, diverse neue Trikots von Papa, aber das Allerwichtigste … Mama & Papa lieben Dich sehr“, schrieb Pocher auf Instagram und fügte hinzu, dass sie sich bereits auf das kommende Lebensjahr mit ihm freuten.

Auch Amira Aly teilte Einblicke in die Vorbereitungen auf ihrem Instagram-Kanal. In einem Video dokumentierte die 34-Jährige, wie sie für ihren fußballbegeisterten Sohn eine Torte in Form eines Spielfeldes backte. Während der Arbeiten in der Küche trug sie ihre neugeborene Tochter in einer Babytrage bei sich.

Das Mädchen, das Aly vor rund zwei Wochen gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Christian Düren bekam, ist das dritte Kind der Moderatorin. Ihren Glückwunsch an den Siebenjährigen formulierte sie laut Instagram-Beitrag kurz auf Englisch und wünschte ihm alles Gute zum Geburtstag.

Seltenes Familienbild nach früheren Spannungen

Gemeinsame öffentliche Aufnahmen des ehemaligen Paares sind selten, zuletzt hatte Pocher vor einem Jahr ein ähnliches Familienfoto von der Geburtstagsfeier des Sohnes geteilt. Nach ihrer Trennung hatten sich Pocher und Aly zunächst öffentlich gestritten.

Zur erneuten Schwangerschaft seiner Ex-Frau äußerte sich der Comedian jedoch bereits im Vorfeld bei einem Live-Auftritt in München versöhnlich und versicherte laut Berichten, sie nach der Geburt zu unterstützen und für die Kinder da zu sein. (jag)