Auf ihrem Instagram-Profil hat RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62) einen privaten Familienmoment geteilt. Anlass war ein großer Meilenstein ihrer Tochter Nele Ludowig Röffen (23), den die Familie gemeinsam zelebrierte.

Denn die älteste Tochter der Moderatorin hat ihren Bachelor-Abschluss an der Universität zu Amsterdam gemeistert. Mutter Frauke Ludowig widmet diesem Tag eine ganze Reihe an Fotos. Das erste Bild zeigt dabei die gesamte Familie - ein eher seltener Anblick auf dem Profil der 62-Jährigen.

Promis gratulieren Nele Ludowig Röffen zum Abschluss

Neben der RTL-Moderatorin und ihrer Tochter Nele sind auch deren jüngere Schwester Nika und Ludowigs Ehemann Kai Röffen (65) zu sehen. Mit Kai Röffen ist Ludowig seit 2003 verheiratet.

Nele trägt auf den Bildern ein schwarzes Kleid und einen typischen Doktorhut. Zu den Fotos schreibt Frauke Ludowig stolz: „Geschafft! Unsere Große Nele hat den internationalen Bachelor of Science an der Universität zu Amsterdam mit Bravour bestanden! Wir sind so stolz und happy!“

In der Kommentarspalte häufen sich die Glückwünsche an die 23-Jährige. Auch viele Promis gratulieren Nele zum erworbenen Abschluss. So schreibt RTL-Kollegin Katja Burkard: „Großartig! Herzlichen Glückwunsch!“ - und „Die Höhle der Löwen“-Star Judith Williams schwärmt: „Was für eine wunderschöne Familie, und was für eine beeindruckende junge Frau sie ist - herzlichen Glückwunsch!“ Auch Influencerin Caro Daur, Choreograf und Model Bruce Darnell, Moderatorin Marlene Lufen und Schauspielerin Chryssanthi Kavazi hinterlassen unter dem Beitrag warme Worte. (tsch)