Michael Well ist tot. Wie sein Bruder Christoph (“Stofferl“) Well der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, verstarb der Musiker nach langer, schwerer Krankheit am Montagmorgen (16. November). Zuletzt befand sich Well im Kreise seiner Familie. Mit 68 Jahren erlag er den Folgen seines Krebsleidens.

Trotz der Einschränkungen durch die Krankheit präsentierte Well bis zuletzt sein musikalisches Talent auf der Bühne. Der Mitgründer der Band Biermösl Blosn gab noch am 28. Oktober ein Konzert. „Es war ein unglaublich schöner Abend“, erinnerte sich Christoph Well. Diese Erlebnisse seien für seinen Bruder „ein überlebenswichtiges Elixier“ gewesen. Auch in dieser Woche sei ein Auftritt geplant gewesen.

Die besondere Freundschaft der Biermösl Blosen mit den Toten Hosen

1976 rief Michael Well mit seinen Brüdern Christoph und Hans die Biermösl Blosn ins Leben. Als Hans Well die Band 2012 verließ, formierten sich die Musiker neu und tourten fortan unter dem Namen Die Wellbrüder aus'm Biermoos. Damals wie heute charakterisiert die Band der satirische Blick aufs politische Tagesgeschehen, das sich live in einer Mischung aus Kabarett, Musik und Gesellschaftskritik zeigt. Besonders an konservativen politischen Kräften wie der CSU arbeitet sich Band gerne ab.

Doch die Band schaute stets auch über den Tellerrand hinaus, wie die Freundschaft mit den Toten Hosen beweist. 2023 spielten sie gemeinsam mit den Punkrockern und dem bayerischen Kabarattistenurgestein Gerhard Polt mehrere Gastspiele mit dem Bühnenprogramm „Forever - Eine kulturelle Zumutung“.

Aus dem Jahr 2024 datiert das letzte Album der Well-Brüder. Auf der Platte „Bayern unplugged“ setzten sie sich mit ihrer bayerischen Heimat und deren Absurditäten auseinander. Musikalisch verließen sie sich dabei auf Instrumente wie Akkordeon, Trompete, Alphorn, Brummtopf und Harfe. Besonders außerdem: Das Album kam nur als CD in den Handel, wurde aber nicht via Streaming vertrieben. (tsch)