Motsi Mabuse spricht über den Verlust ihres Halbbruders„Sein Tod hat mein Leben verändert“

Durch „Let's Dance“ ist Motsi Mabuse zum TV-Star in Deutschland geworden. 2007 stand sie in der RTL-Show erstmals als Profitänzerin auf dem Parkett, seit 2011 bewertet sie die Tanz-Paare als Jurorin an der Seite von Joachim Llambi und Jorge González. Im Rampenlicht präsentiert sie sich stets fröhlich und lebhaft. Nun hat die gebürtige Südafrikanerin über ein tragisches Kapitel ihres Lebens gesprochen.

Im Alter von elf Jahren verlor Motsi Mabuse ihren Halbbruder Neo, der sich mit 18 Jahren das Leben nahm. „Sein Tod hat mein Leben verändert. Seitdem halte ich die Menschen, die mir nahestehen, sehr eng bei mir“, erklärte die 45-Jährige im Interview mit dem Magazin „Bunte“. „Gleichzeitig hat dieser Verlust in mir das Gefühl ausgelöst, jeden Tag so leben zu wollen, als könnte es mein Letzter sein“, offenbart Mabuse im Gespräch weiter.

Motsi Mabuse offenbart quälende Gedanken

Doch dieser Gedanke sei für sie nicht immer positiv: „Wenn meine Tochter morgens in die Schule geht, denke ich manchmal: 'War das gerade das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe?' Dieser Gedanke erzeugt einen unglaublichen Druck.“ Vor allem mit plötzlichen Abschieden könne sie nur schwer umgehen und brauche lange, um solche Momente zu verarbeiten.

„Hätte ich diesen Verlust nicht erlebt, wäre ich wahrscheinlich entspannter und unbeschwerter“, glaubt Mabuse. Gleichwohl betonte sie, dass sie durch die Verlusterfahrung die schönen Momente in ihrem Leben sehr viel intensiver wahrnehme.

Im TV ist Motsi Mabuse in Kürze ausführlich abseits von „Let's Dance“ zu sehen. In der sechsteiligen Doku „Motsi & Oti - Meet the Mabuses“ (ab Montag, 19. Oktober, in der ARD Mediathek sowie im WDR Fernsehen wöchentlich eine Doppelfolge ab Freitag, 30. Oktober, um 23.59 Uhr) nimmt Mabuse ihre Fans mit auf eine Reise zu ihren kulturellen Wurzeln. Derart private Einblicke lässt der TV-Profi nur selten zu.

In dem zehnteiligen Social-Reality-Format „Vibes - Find Your Fire“ (ab Donnerstag, 5. November, in der ARD-Mediathek) hingegen richtet die Tänzerin den Blick nach außen und unterstützt andere (prominente) Frauen dabei, zu sich selbst zu finden und Erlebtes zu verarbeiten. Bei ONE laufen die Folgen im Dreierpack wöchentlich ab Donnerstag, 12. November, jeweils um 21.45 Uhr, und im WDR Fernsehen ab Freitag, 8. Januar, jeweils um 23.23 Uhr.

(Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.) (tsch)