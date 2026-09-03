Kölner Neuzugang in „Alles was zählt“Sharon Battiste übernimmt Rolle in RTL-Serie

Die ehemalige Bachelorette Sharon Battiste ist ab dem 29. September in der RTL-Serie „Alles was zählt“ zu sehen. Sie übernimmt die Rolle der Claire Morell, einer ehemaligen Tänzerin und Freundin von Gabriella Perez (Bianca Hein), die nach ihrem plötzlichen Karriere-Aus nun als neue Chefsekretärin im Fitness- und Wellnesscenter anfängt. Auch Moderator und Influencer Daniel Aßmann, auch bekannt als „Pottfluencer“, stattet der Serie einen Besuch ab und hat ab dem 24. September für rund 20 Folgen einen Gastauftritt als Häftling Dirk Kaminski.

Der Weg ans Set führte für Battiste über ein klassisches Casting. Als die Zusage kam, sei die Freude entsprechend groß gewesen: „Mein erster Gedanke war: Wie cool ist das denn? Und direkt danach: Okay … auch noch direkt in Köln, wie geil!“ Vor Kameras zu stehen, ist Sharon spätestens seit ihrer Zeit als RTL-Bachelorette gewohnt – Schauspiel ist für sie trotzdem eine neue Erfahrung: „Da geht es darum, jemand komplett Neues zum Leben zu erwecken.“

Sharon Battiste neu bei „Alles was zählt“

Sharon Battiste (l.) und Daniel Aßmann sind die Neuzgänge der RTL-Serie „Alles was zählt“. Copyright: RTL/ Julia Feldhagen

Ganz ohne Nervosität sei der Start allerdings nicht verlaufen. Bei ihrer allerersten Szene sprach sie ihren Text vor Aufregung viel zu schnell: „Da hieß es direkt: Das machen wir noch mal.“

Battiste spielte drei Jahre lang in der RTL-II-Serie „Köln 50667“ mit. Im Jahr 2022 war sie in der RTL-Kuppelshow „Bachelorette“ zu sehen und 2023 tanzte sie bei „Let’s Dance“ mit. Sie ist Influencerin, Model und seit einem Jahr auch Unternehmerin. Als sie ihr Franchise-Café Madame Croissant im November 2025 auf der Ehrenstraße eröffnete, sagte sie dieser Redaktion, dass sie auch wieder mehr schauspielern möchte. Dafür hat sie Unterricht genommen. „Die Branche ist hart“, sagte sie über die Hürden und Castings. Mit ihrer neuen Nebenrolle ist sie diesem Ziel näher gekommen. (gam)

„Alles was zählt“, läuft immer montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL.