Der „große Bruder“ bekommt in diesem Jahr einen Garten. Am Mittwochabend wurden die ersten zehn Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Staffel „Promi Big Brother“ vorgestellt. Ab dem 5. Oktober (20.15 Uhr auf SAT.1) heißt es für sie: 24 Stunden Kameras, kein Kontakt zur Außenwelt und Zusammenleben auf engem Raum.

Für eine Überraschung sorgt Axel Schulz. Die 57-jährige Box-Legende wagt sich erstmals überhaupt in ein Reality-Format. Der ehemalige Schwergewichtsboxer beendete 1999 seine Profi-Karriere. Dass ihm das Zusammenleben mit vielen Menschen nicht fremd ist, weiß Schulz aus seiner aktiven Zeit: „Früher habe ich im Trainingslager immer mit 20 bis 25 Leuten in einem großen Raum oder in Sporthallen geschlafen.“

Auch Nadja Benaissa gehört zum Cast. Die 44-Jährige wurde 2000 durch „Popstars“ bekannt und als Mitglied der No Angels zum Superstar. Nach ihrer Teilnahme bei „Let's Dance“ 2026 wartet nun die nächste TV-Herausforderung. „Ich möchte mich mehr öffnen und zeigen. 'Promi Big Brother' wird eine absolut einzigartige Erfahrung für mich“, sagt sie.

Mit XXL-Gastronom Redo zieht ein Unternehmer ein, der zuletzt vor allem auf den sozialen Plattformen wie TikTok öffentliche Bekanntheit erlangte. Der 57-Jährige kündigt an: „Ich bringe vor allem eins mit: 100 Prozent Redo. Ich bin laut, ich bin direkt, ich bin emotional und manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend - aber ich bin immer echt.“

„Promi Big Brother“ mit Ex-Bayern Star Christian Lell

Marlene Lufen und Jochen Schropp führen auch diese Staffel wieder durch die täglichen Live-Shows. (Bild: Joyn/ Marc Rehbeck) Copyright: Joyn/ Marc Rehbeck

Reality-TV-Erfahrung bringt Maurice Dziwak mit. Der 28-Jährige war bereits bei „Promis unter Palmen“, „The 50“, „Kampf der Realitystars“ und im Dschungelcamp zu sehen. Nun zieht der selbst ernannte „Löwe“ in den „Promi Big Brother“-Garten ein.

Einen ungewöhnlichen Wechsel vollzieht Christian Lell: Der 42-jährige Ex-Fußballer gewann mit dem FC Bayern zweimal das Double und spielte später in Spanien. Sein Ziel: „Ich habe mir vorgenommen, den Aufenthalt bei 'Promi Big Brother' als persönlichen Reset zu nutzen und auch unter diesen besonderen Bedingungen meinen meditativen Lebensstil zu leben.“

Gia Georgina wurde als Partnerin von Sido bekannt, hat sich inzwischen aber auch eine eigene Öffentlichkeit aufgebaut. Die 37-Jährige führt gemeinsam mit Charlotte Engelhardt durch den Podcast „The Real Ex-Wives“. Nun will sie ihre eigene Geschichte erzählen: „Ich habe keine Strategie, nur mein Herz und meine Neugierde auf dieses krasse Projekt.“

Schauspieler Gedeon Burkhard, 57, bringt ebenfalls prominente TV-Erfahrung mit. Bekannt wurde er durch seine Hauptrolle bei „Kommissar Rex“, später spielte er unter anderem in „Alarm für Cobra 11“ und Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ mit. Sein Wunsch für den Aufenthalt lautet: „Jegliche Herausforderungen außer schnarchende Kollegen!“

Streamerin und GNTM-Finalist ziehen ebenfalls in den „Container“

Mit Nina Bridney ist auch eine junge Creatorin dabei. Die 23-Jährige streamt regelmäßig auf TikTok, Instagram und Twitch und kommt auf bis zu 13 Stunden Livestream am Stück. Bei „Promi Big Brother“ wird für sie daraus eine 24/7-Live-Challenge.

GNTM-Finalist Godfrey Egbon erreichte in diesem Jahr den zweiten Platz bei „Germany's Next Topmodel“. Bei „Promi Big Brother“ soll es diesmal ganz nach oben gehen. Der 35-Jährige wünscht sich: „Natürlich der Sieg. Sofern ich nicht zu vielen Menschen unsympathisch bin.“ Komplettiert wird der Cast von Francesca Morgese. Die 28-jährige Schweizerin gewann 2020 den „Bachelor“ in der Schweiz und war anschließend bei „Match in Paradise“ und „Match My Ex“ zu sehen. Für den Garten verspricht sie: „Ganz viel Energie, Emotionen und wahrscheinlich auch ein bisschen Drama.“

„Promi Big Brother“ startet am Montag, 5. Oktober 2026, um 20.15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn. Marlene Lufen und Jochen Schropp führen durch die täglichen Live-Shows. Direkt im Anschluss folgt die „Promi Big Brother - Die Late Night Show“. Auf Joyn können Fans außerdem den „Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream“ verfolgen und die Bewohnerinnen und Bewohner vom Einzug bis zum Finale rund um die Uhr beobachten. (tsch)