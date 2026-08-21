Am Anfang seiner Karriere machte Horst Lichter „Er ist Trödelonkel und Quotenkönig“, begrüßte Ina Müller (61) ihren Gast Horst Lichter (64) bei „Inas Nacht“. Natürlich hat sie mit beidem recht, denn Lichters Show „Bares für Rares“ (ZDF) erzielt seit Jahren Sehbeteiligungen, die so traumhaft sind, wie die Preise, die mitunter in der Antiquitäten-Show gezahlt werden. Aber das war auch mal anders. Damals, ganz am Anfang der TV-Karriere, trug Lichter schon Bart. Aber der war einem potenziellen Auftraggeber ein Dorn im Auge. Wer damals den künftigen TV-Star Lichter vergraulte, verriet der nun exklusiv bei Ina Müller. Es war RTL!

„Die suchten einen Koch für ihr Frühstücksfernsehen“, erzählte Lichter. Das Casting sei gut gelaufen, nach zwei Wochen die zweite Einladung erfolgt. „Dann ham die jesacht, 'Janz ehrlich, Sie waren der Beste'.“ Alle seien begeistert gewesen, dann aber sei der Nachsatz gekommen: „Wir hätten da noch zwei Kleinigkeiten.“

Und die hatten es in sich. Das Erste: „Würden Sie eine Rhetorikschule besuchen? Mit dem Dialekt dat geht nich.“ Und das Zweite? „Ja, dat mit dem Schnurrbart. Dat sei ja so old Style, dat könnte man nich machen.“ Lichter dachte nicht daran - weder ans eine noch das andere. Der Bart blieb dran und er schwirrte ab. Aber: „Dann bekam ich als Verabschiedungsspruch: 'Naja, Herr Lichter, schade, dann werden Sie halt Regionalliga bleiben, aber dann sind Sie nix für die Bundesliga im Fernsehen.'“ Mit süffisantem Lächeln setzte Lichter hinzu: „Gott, hatten die recht. Seitdem bin ich im Unterhaus.“

Horst Lichter zu „Let's Dance“? „Ich hab 'ne sehr bewegliche Hüfte“

Die Sache mit am Bart gescheiterten Engagement war nicht neu, Lichter berichtete darüber schon 2017 in einem Interview mit „Auf einen Blick“. Allerdings hatte Lichter bislang nie erzählt, welcher Sender sich damals einen kommenden TV-Star durch Lappen gehen gelassen hatte. Kurz darauf stieg Lichter zunächst bei „Kerner kocht“ (ab 2005) ein und bekam schon 2006 mit „Lafer! Lichter! Lecker!“ mit seinem damaligen TV-Partner Johann Lafer seine eigene Kochshow.

Seinen Bart trägt er weiter, seit Jahren und mit Stolz. Abnehmen würde er ihn für kein Geld der Welt und überhaupt nur, wenn „er ihm auf den Nerv“ gehe. Ein haariges Detail verriet Lichter. Er trägt seinen „Olischnaba“ (Oberlippenschnauzbart) nur in der Öffentlichkeit so perfekt gezwirbelt und gestylt. Privat nicht. Lichter: „Da trag ich das Haar offen.“

Das Interesse an Horst Lichter ist seitens RTL seither durchaus gestiegen. Bei Ina Müller erzählte er, dass er seit „13, 14 Jahren“ jährlich für die Tanzshow „Let's Dance“ angefragt werde, er aber leider immer aus Termingründen absagen müsse. Prinzipiell hätte er gerne mal mitgemacht, aber „mittlerweile sind die Standards gestiegen“. Gute Chancen auf dem Parkett räume er sich allerdings schon ein: „Ich habe 'ne sehr bewegliche Hüfte.“ (tsch)