„Let's Dance“-Star erklärt Tränen-Ausbruch bei „Die Verräter“„Gab keine Aussprache“

Die aktuelle Staffel von „Die Verräter“ ist im vollen Gange. Schon in den ersten Folgen der RTL-Show kommt es zu ordentlich Zwist und reichlich Tränen. Mittendrin: „Let's Dance“-Star Ann-Kathrin Bendixen. Diese hat sich jetzt gegenüber „Bild“ zu ihrem emotionalen Ausbruch geäußert.

Achtung: Es folgen Spoiler zur dritten Folge von „Die Verräter“.

„Dafür bin ich nicht genug Reality-Show-Profi“

In der dritten Folge von „Die Verräter“ ging es am Runden Tisch ordentlich zur Sache. Ann-Kathrin Bendixen fühlte sich plötzlich schlecht, ihren guten Freund Gabriel Kelly lange für einen Verräter gehalten zu haben. Stattdessen verdächtigte sie nun Urs Meier, Philipp Fleiter, Cathy Hummels und vor allem Nina Meise. Letzterer warf sie vor, ihre Schwester Julia Meise zu schützen. Da explodierte Nina Meise und schoss zurück.

„Wie kannst du das sagen? Du kommst hier mit deinem Freund Gabriel. Vielleicht bist du in ihn verknallt“, hielt sie Ann-Kathrin Bendixen vor. Die brach umgehend in Tränen aus. Gegenüber „Bild“ beschreibt sie die Situation nun wie folgt: „Aufgewühlt hatte mich, dass ich meinen besten Freund Gabriel verdächtigt habe. Das ist natürlich Teil des Spiels, aber in dem Moment war ich einfach von den Emotionen überwältigt. In genau dem Moment, mit den alten und falschen Gerüchten, die unsere Freundschaft ständig hinterfragen, auftrumpfen zu wollen, fand ich too much.“

Auf die Worte von Nina Meise in der Sendung geht sie genauer ein: „Ich glaube, ich war in dem Moment einfach überfordert, weil ich nicht mit so persönlichen Konfrontationen gerechnet hatte. Dafür bin ich nicht genug Reality-Show-Profi.“ Die 26-Jährige wurde ursprünglich durch ihre Motorrad-Reisen rund um die Welt berühmt, sammelte anschließend bei „Let's Dance“ und „Most Wanted“ ihre ersten TV-Erfahrungen.

Bei „Die Verräter“ jedoch ist der Umgangston ein anderer. „Ich hätte mir gewünscht, dass es einfach beim Spiel bleibt. Wenn jemand gesagt hätte, 'Du bist der Verräter' oder 'Das macht dich verdächtig', wäre das für mich völlig in Ordnung gewesen“, stellt Ann-Kathrin Bendixen klar. Eine Aussprache nach dem Streit mit Nina Meise habe es nach dem Format nicht gegeben. „Tatsächlich gab es nach dem Format keine Aussprache“, sagt die Influencerin zu „Bild“ - „aber mit ein wenig Abstand kann ich heute über den Moment lachen.“ (tsch)