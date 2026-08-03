Nadja Benaissa meldete sich wegen „Let's Dance“ auf Dating-Apps an„Kann auch echt schön sein“

Nadja Benaissa hat sich durch ihre „Let's Dance“-Teilnahme „mehr geöffnet“. Sie sei eigentlich schon seit „vielen Jahren ein glücklicher Single“, verrät die No-Angels-Sängerin im Podcast „Silvia am Sonntag“: „Ich arbeite viel, ich bin zu Hause, ich bin viel mit der Familie, ich habe gute Freunde, aber es passiert sonst nicht so viel in meinem Privatleben.“ Die Dreharbeiten zum RTL-Tanzwettbewerb im Frühjahr hätten sie jedoch zum Umdenken angeregt.

„Die Tänzer und Tänzerinnen, das waren ja teilweise Ehepartner. Und wie die miteinander umgehen und wie die lachen und was die für eine Zeit haben ...“, erinnert sich Benaissa. Lange Zeit habe sie gedacht, sie „brauche das alles nicht mehr“. Die glücklichen „Let's Dance“-Paare hätten der 44-Jährigen allerdings vor Augen geführt, dass es möglicherweise „ja doch mal ganz schön“ sein könne, „noch mal jemanden kennenzulernen“.

Benaissa betont: „Das habe ich gar nicht in Betracht gezogen. Es hat mir überhaupt nicht gefehlt. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Aber als ich das so gesehen habe, dachte ich mir: Ach, das kann aber auch echt schön sein eigentlich, wenn es passt.“ Als sie „Let's Dance“ schließlich im Mai als Siebtplatzierte verließ, habe sie sich „dann bei so Dating-Apps angemeldet“, erzählt die Musikerin.

Nadja Benaissa löschte Dating-App nach sechs Wochen: „Wie kommt man damit zurecht?“

Von langer Dauer sei ihr Online-Dating-Experiment allerdings nicht gewesen. Nach nur sechs Wochen habe Benaissa ihre Accounts wieder gelöscht - und sich die Frage gestellt: „Leute, wie kommt man damit zurecht?“ Der Popstar erklärt: „Als Frau bekommt man unheimlich viele Anfragen, und dann hast du da irgendwie 50 Anfragen am Tag.“ Ihr sei nicht klar, wie man anhand eines „kleinen Bildes“ einer Person „irgendwie durchblicken“ solle: „Dann habe ich aufgegeben.“

Ihr sei das Dating per App schlichtweg „zu anstrengend“, resümiert Benaissa. „Ich möchte lieber jemanden treffen und kennenlernen.“ Vielleicht, hofft die einstige „Popstars“-Siegerin, „treffe ich meinen Mann ja irgendwo durch Zufall.“ An Optimismus mangele es ihr nicht: „Es wird schon irgendwo, irgendwie, irgendwann passieren.“ (tsch)