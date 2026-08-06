Für seine neue Live-Show hat sich Stefan Raab einen echten Motorsport-Profi an seine Seite geholt. Denn Ralf Schumacher wird bei der „Jetski Star WM“ ein Team mit dem ehrgeizigen RTL-Moderator bilden. Unter ihren Gegnern finden sich unter anderem zahlreiche „Let's Dance“-Bekanntheiten.

Wie RTL nun verraten hat, werden bei Stefan Raabs neuster Sendung folgende Stars mit dabei sein und ein Zweierteam bilden:

René Casselly & Fabian Hambüchen Dagi Bee & Sophia Thiel Gustav Schäfer & Joel Mattli Renata & Valentin Lusin Knossi & Joey Kelly EMMVEE & Stefano Zarrella Ann-Kathrin Bendixen & Alexander Kumptner Stefan Raab & Ralf Schumacher

Laura Wontorra und Frank Buschmann führen durch die „Jetski Star WM“

Damit bekommen es Stefan Raab und der ehemalige Formel-1-Pilot mit einigen ambitionierten Konkurrenten zu tun. So etwa mit dem „Ninja Warrior Germany“- und „Let's Dance“-Gewinner René Casselly, der gemeinsam mit dem ehemaligen Turner und Olympia-Sieger Fabian Hambüchen ins Rennen geht. Mit Dagi Bee und Sophia Thiel wollen es auch zwei berühmte Influencerinnen wissen.

Die erste „Jetski Star WM“ läuft am Samstag, 29. August, um 20.15 live bei RTL und RTL+. Die Teams treten in mehreren Disziplinen auf der Regattabahn Duisburg gegeneinander an. Die Moderation übernimmt Laura Wontorra, die von Field-Reporterin Jana Wosnitza und Boxenreporter Mitja Lafere unterstützt wird. Frank Buschmann kommentiert das Geschehen. (tsch)