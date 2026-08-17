„Das war der Tiefpunkt“Detlef Soost musste wegen 65.000 Mark Schulden ins Gefängnis

Er habe viel Mist gebaut als Jugendlicher. Dieses Geständnis machte Choreograf und TV-Moderator Detlef Soost als Talk-Gast in Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“. Nach eigenen Angaben landete er sogar im Gefängnis. Weil er 65.000 Mark Schulden angehäuft hatte.

Soost, 1970 in Ost-Berlin geboren, war noch 18, als die Mauer fiel. Sein Weg im wiedervereinten Deutschland verlief chaotisch. Dem „neuen Deutschland“ sei er „verängstigt und ohne Plan“ gegenübergetreten. Die Realität holte ihn ein - aber er bekam es anfangs gar nicht mit. Mit der „Drei-Affen-Taktik“ - nichts sagen, nichts hören, nichts sehen - habe er die Augen verschlossen und den Briefkasten missachtet. Rechnungen, Schreiben vom Gerichtsvollzieher. Alles hielt er von sich fern. „Bis ich 65.000 Mark Schulden hatte.“

Er habe alleine 14.000 D-Mark Mietschulden gehabt. Und finanzielle Dummheiten gemacht. So habe er sich ein Audi Cabrio geliehen - für 1.500 Mark im Monat. „Kein Licht, kein warmes Wasser in der Wohnung, aber ein Audi Cabrio.“ Ein andermal habe er sich ein „Bertelsmann-Lexikon für 3.400 Mark“ aufschwatzen lassen - „weil ich nicht Nein sagen konnte“. Einen „coolen weißen Fernseher“ habe er mit seiner damaligen Freundin gekauft. Auf dem Schild habe gestanden: „99 Mark“. Als der Verkäufer aber sagte, der Apparat koste 2.500 Mark und die 99 Mark seien nur die Ratenzahlung, habe er gedacht: „Na, rate mal, wann ich zahle.“

Im Audi Cabrio: Detlef Soost schmuggelte Zigaretten aus Polen

Das Cabrio wurde für Fahrten nach Polen eingesetzt. Mit einem Freund sei er über die Grenze gefahren, um Zigaretten in den Hohlräumen im Auto zu schmuggeln und daheim „an die Vietnamesen“ zu verkaufen. Aber: „Das ging zweimal gut, dann wurden wir schlampig“ - und sie wurden prompt erwischt.

Irgendwann war der Berg zu hoch, wie Soost im Podcast sagte. Wegen der Schulden sei er verurteilt worden. 33 Tage habe er im Gefängnis sitzen sollen. Dass daraus nur einer wurde, verbracht in den Justizvollzugsanstalten Moabit und Plötzensee in Berlin, lag an einer Freundin. Die löste ihn noch am ersten Tag aus - und hatte extra dafür einen Kredit aufgenommen.

„Das war der Tiefpunkt“, sagte Soost und beschloss: „Jetzt musst du was ändern. Das war der Gamechanger.“ Unterstützung bekam Soost damals von Martin Strube. Der hatte Soost als DJ und Szene-Insider schon bei seinen Anfängen als Tänzer unterstützt - und half ihm jetzt wieder. Vermittelte wohlwollende Kontakte zu Gläubigern und stellte Soost an, sodass er seine Schulden abbezahlen konnte. Die beiden seien heute noch befreundet, so Soost. (tsch)