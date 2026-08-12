So heißt der Kleine„Let’s Dance“-Profi Andrzej Cibis und Ehefrau Victoria erneut Eltern geworden

Der aus der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ bekannte Profitänzer Andrzej Cibis und seine Ehefrau Victoria Kleinfelder-Cibis haben die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt gegeben. Wie das Paar am 11. August 2026 über Instagram mitteilte, kam ihr Sohn Romeo bereits am 8. August 2026 zur Welt. Für die beiden Tanzprofis ist es nach der Geburt ihres ersten Sohnes Adam im November 2023 das zweite gemeinsame Kind.

„Let’s Dance“-Stars freuen sich über Nachwuchs

Die Schwangerschaft hatten Cibis und Kleinfelder-Cibis im März öffentlich gemacht. Während eines Besuchs im Publikum der Tanzshow äußerte sich das seit 2015 verheiratete Paar zu den familiären Bindungen im Showumfeld. „Wir haben hier ganz viele Freunde, nahezu Familie, und es ist sehr schön, das Glück mit anderen zu teilen“, erklärte Andrzej Cibis damals in einem RTL-Interview.

Auf die Bekanntgabe der Geburt reagierten mehrere Kolleginnen und Kollegen aus dem Ensemble der Sendung mit öffentlichen Glückwünschen. „Herzlichen Glückwunsch an euch und schönes Kennenlernen“, schrieb Tänzerin Christina Hänni. Massimo Sinató kommentierte: „Freu mich so sehr. Glückwunsch von ganzem Herzen euch 4.“ Auch Alexandru Ionel übermittelte Grüße: „Alles Liebste für Euch.“

Andere „Let’s Dance“-Promis gratulieren

Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder-Cibis sind nicht nur privat ein Paar, sondern auch auf dem Tanzparkett ein eingespieltes Team. Beide tanzen seit 2008 gemeinsam und gehören zur deutschen Tanzsport-Elite. Mehrfach wurden sie Bayerische Landesmeister, 2022 folgte der Titel als Deutsche Meister.

Auch bei „Let's Dance“ ist Andrzej seit Jahren als Profitänzer dabei. Gemeinsam landeten die beiden 2020 bei der Profi-Challenge auf dem dritten Platz. Ihre größten Erfolge feierten sie allerdings im klassischen Tanzsport.

RTL hat die Jubiläumsstaffel von „Let's Dance“ für das Frühjahr 2027 angekündigt. Wenn der Sender seinem gewohnten Ausstrahlungsrhythmus der vergangenen Jahre treu bleibt, ist mit dem Staffelauftakt voraussichtlich wieder Mitte bis Ende Februar an einem Freitag um 20.15 Uhr zu rechnen. Den konkreten Sendetermin sowie die teilnehmenden Prominenten und Profis gibt RTL üblicherweise erst wenige Wochen vor dem Start im Januar bekannt. (jag)