Nicht lachen! - „LOL“-Spin-off startet bei Prime Video

Wer hier lacht, der fliegt ganz schnell raus: Nach sieben Staffeln „LOL: Last One Laughing“ schickt Prime Video im neuen Spin-off „LOL Next“ (vier Folgen ab Donnerstag, 10. September, bei Prime Video) nun zehn Social-Media-Stars ins Rennen. Statt Michael „Bully“ Herbig, der die ersten sechs Staffeln „LOL“ moderierte und zuletzt sich als Kandidat selbst der Challenge stellte, übernimmt Hazel Brugger die Moderation und beobachtet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 40 Kameras ganz genau. Bei wem zucken die Mundwinkel? Wer verliert beim Auftritt einer Kontrahentin oder bei einem Spiel die Fassung? Einmal entdeckt, ist die Chance auf den Sieg und auf 50.000 Euro für den guten Zweck dahin. Es gilt: Ernst bleiben!

Am bewährten Konzept ändert sich also nichts, dafür ist der Cast doch merklich anders. Statt Comedians, Kabarettisten und Schauspielern stellen sich die Creatorinnen, Creator und Comedians der nächsten Generation der Challenge, wie der Streaming-Anbieter erklärt.

Hazel Brugger hat schon viermal bei „LOL: Last One Laughing“ teilgenommen. Beim Spin-Off „LOL Next“ sitzt nun selbst an den Buzzern. (Bild: Amazon MGM Studios) Copyright: Amazon MGM Studios

Das sind die YouTuber Phil Laude (Gründungsmitglied von Y-Titty), Torge Oelrich aka freshtorge - wahrliche YouTube-Stars der ersten Stunde - und Marti Fischer, die mit Sketch-Comedy und Musikvideos bekannt wurden. Mit ähnlichen Inhalten, allerdings vor allem auf Instagram und TikTok, und auch ein paar Jahre später, sammelten der Schweizer Content-Creator und Musiker Adrian Vogt alias Aditotoro, BeFour-Sängerin und Schauspielerin Alina Bock, TikTok-Star und Schauspieler Helge Mark (“Die Verräter“), Radiomoderator und Content-Creator Paul „Paulomuc“ Luca Fischer, Komikerin und TikTokerin Maria Ziffy und Influencerin und Moderatorin Sandra Safiulov aka Selfiesandra (“Let's Dance“) Follower. Zum Cast gehört außerdem Podcasterin und Moderatorin Laura Larsson (“Neo Social Club“). Gemeinsam haben die zehn über diverse Plattformen verteilt mehrere Millionen Abonnentinnen und Abonnenten.

„Man hat gemerkt, dass keine Comedians da waren“

Bleibt nur die Frage: Können diese Zehn auch außerhalb des Internets lustig sein? Kurz gesagt: Manchmal nein, manchmal ja. „Ich glaube, man hat gemerkt, dass keine Comedians da waren, sondern Content-Creator“, stellt Aditotoro bald fest. Unterhalten wird man trotzdem.

Denn auch wenn die Comedy nicht bei jedem Auftritt funktioniert und manchmal vielleicht etwas flach daherkommt: Die „nicht lachen“-Challenge dürfte auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen im Laufe der vier Folgen schwer werden. Und dann gibt es ja auch noch Gäste, wie etwa „Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner, die es den Kandidatinnen und Kandidaten - und dem Publikum - alles andere als leicht machen. (tsch)