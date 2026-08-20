„Haben versucht, ihn loszuwerden“Mutter von Hayden Panettiere erhebt schwere Vorwürfe gegen Liebhaber

Der plötzliche Tod von Hayden Panettiere, bekannt aus Serien wie „Heroes“ und „Nashville“, bewegt die Welt weiterhin. Die Schauspielerin und Mutter einer Tochter ist am Sonntag (16. August) im Alter von 36 Jahren in Greenville, South Carolina, gestorben. Sie wurde bewusstlos in einem Apartmentkomplex aufgefunden und erlag später einem Herzstillstand.

Die genauen Todesumstände werden noch untersucht. Eine Autopsie ergab keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Die Polizei geht vorläufig nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen stehen noch aus und können mehrere Wochen oder Monate dauern.

Mutter von Hayden Panettiere äußert sich erstmals zum Tod ihrer Tochter

Panettieres Mutter, Lesley Vogel, hat sich am Dienstag erstmals öffentlich zu dem Tod ihrer Tochter geäußert. In einem Telefoninterview mit dem US-Sender NBC News betonte sie die schwierige Beziehung der Familie zu dem früheren und erneut verbundenen Partner der Schauspielerin, Brian Hickerson. „Diese Person in ihrem Leben, von der wir schon seit geraumer Zeit versucht haben, sie zu trennen, war bei ihrem Tod bei ihr – und das war Brian Hickerson“, sagte Vogel.

Vogel unterstrich, dass die Familie Hickerson und deren Umfeld Brian Hayden schon länger ablehnend gegenüberstanden. „Es gibt eine lange Vorgeschichte, in der Brian Hayden mehrfach involviert war. Deshalb hatten sein Vater und ich uns schon lange Sorgen um ihn und ehrlich gesagt auch um seine Familie gemacht. Es geht nicht nur um ihn, sondern auch um seine Familie. Wir versuchen, Informationen zu bekommen“, erklärte sie.

Erste Worte der Mutter nach dem Tod von Hayden Panettiere

Zugleich würdigte die Mutter die Fähigkeiten ihrer Tochter: „Ich denke, Hayden war in so vielen Bereichen eine unglaublich talentierte Person. Und ich denke, junge Menschen, die in der Unterhaltungsindustrie aufwachsen, haben es schwer. Es ist eine sehr herausfordernde Branche, und es ist leider nicht ungewöhnlich, dass sie den falschen Weg einschlagen.“ Vogel fügte hinzu: „Ich glaube, es ist sehr schwierig, sich selbst treu zu bleiben, und ich denke, Hayden hat leider den Weg verloren. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, sie wäre sich selbst treu geblieben, denn sie hatte viele unglaubliche Eigenschaften.“

Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere haben eine gemeinsame Tochter. (Archivfoto) Copyright: imago/Sven Simon

Vogel, die ihre Tochter und Ex-Verlobte von Wladimir Klitschko in den frühen Jahren als Managerin begleitet hatte, bis die berufliche Zusammenarbeit im Teenageralter endete und die private Beziehung belastet blieb, äußerte zudem die Hoffnung, dass ihre Tochter nun Frieden gefunden habe: „Ich habe einfach das Gefühl, dass sie bei ihrem Bruder ist und sie in Frieden sind.“ (Panettieres Bruder Jansen war 2023 im Alter von 28 Jahren gestorben.)

Nach Angaben der Behörden hatten Brian Hickerson und sein Bruder Zach den Notruf abgesetzt. Beide befanden sich am Tatort, während die Rettungskräfte erfolglos Wiederbelebungsversuche unternahmen. Hickerson und Panettiere hatten seit 2018 eine von Unterbrechungen und Konflikten geprägte Beziehung geführt; Hickerson war wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden. In den vergangenen Monaten waren die beiden wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden. (mbr)