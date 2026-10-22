Der Abschied von Notärztin Katharina Strasser (Luise Bähr) naht! Während die Fans dem Start der 18. Staffel von „Die Bergretter“ am Donnerstag, 29. Oktober (20.15 Uhr, ZDF, vorab bereits in der Mediathek), entgegenfiebern, fällt knapp 1.000 Kilometer nördlich der Alpen in diesen Tagen die letzte Klappe für Kriminalhauptkommissarin Katrin Schuhmann. Das ist die neue Rolle von Luise Bähr. In der neuen ZDF-Serie „SOKO Spurenjäger“ (Arbeitstitel) spielt sie die weibliche Hauptrolle.

Tüfteln statt fliegen, ermitteln statt retten, hoher Norden statt hohe Berge. Die berufliche Zukunft von Luise Bähr spielt sich nach dem „Bergretter“-Ausstieg auf eigenen Wunsch in Hamburg und Umgebung ab. Dort entstanden seit August 15 jeweils 45-minütige Episoden eines neuen Ablegers der „SOKO“-Reihe des ZDF. Produziert wird die neue Serie, die zunächst auf eine Staffel angesetzt ist, von der Produktionsfirma ndF, die unter anderem auch für „Die Bergretter“, „Der Bergdoktor“ und „Morden im Norden“ verantwortlich zeichnet.

Wann die Serie im ZDF ausgestrahlt wird, steht derzeit noch nicht fest.

In „Die Bergretter“ hat's nicht geklappt: Findet Luise Bähr in „SOKO Spurenjäger“ die große Liebe?

Auf zu neuen TV-Ufern: Luise Bähr verlässt „Die Bergretter“ und wechselt nach zwölf Jahren in den Bergen der Ramsau dienstlich an die Waterkant und dreht eine neue Krimiserie in Hamburg. (Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka) Copyright: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Luise Bähr spielt die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Katrin Schuhmann. Sie arbeitete eng mit dem Team um den Kriminalbiologen und Entomologen Prof. Dr. Tim Kohlbeck (Josha Kiefer) zusammen. Kohlbeck und Kollegen versuchen am Kriminaltechnischen Instituts Hamburg (KIH), die Kriminalfälle durch die präzise Kunst der Forensik zu lösen. Allerdings kommt es dabei auch auf gesunden Menschenverstand und gute Menschenkenntnis an - und das ist das Spezialgebiet von Katrin Schuhmann.

Wie das ZDF bestätigt, werden sich Kohlbeck und Schuhmann in der Serie auch zwischenmenschlich näher kommen. Wenn schon Katharina Strasser in die „Bergretter“ nicht die große Liebe fand, vielleicht klappt's an der Waterkant?

Joscha Kiefer (43) wurde durch die Soap „Verbotene Liebe“ bekannt, in der er zwei Jahre und über 400 Folgen mitspielte, und war schon einmal im „SOKO“-Einsatz. Zehn Jahre lang war er, bis zur Einstellung nach der letzten Folge Nr. 675 am 29. Dezember 2020, Mitglied der Mutterserie „SOKO München“. Neben den beiden Hauptdarstellern Kiefer und Bähr haben Tim Olrik Stöneberg (als Sprengstoff- und Waffenexperte Gedeon Hager), Hanna Mall (als Rechtsmedizinerin Dr. Claudia Benning) und Iskander Madjitov (als Forensiker Miles Schneider) tragende Rollen.

In Hamburg gab es bereits eine „SOKO Hamburg“. Sie ermittelte von 2018 bis 2024 und wurde nach 67 Folgen und sechs Staffeln eingestellt. Die Hauptrollen spielten Kathrin Angerer, Mirko Lang und Arnel Tači. Die neue „SOKO“ aus der Hansestadt ist allerdings keine Fortsetzung der „SOKO Hamburg“ und hat weder inhaltlich noch personell eine Verbindung. (tsch)