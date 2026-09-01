Über zwei Jahre lang mussten Fans auf neue Episoden warten - jetzt kehrt „Dr. Nice“ ins ZDF-Programm zurück. Die beliebte Arztserie, deren letzte Folgen im Mai 2024 gezeigt wurden, wird am Sonntag, 11. Oktober, um 20.15 Uhr im ZDF fortgesetzt. Zuvor sind die neuen Folgen bereits ab dem 25. September in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Schon Anfang Juni hatte Hauptdarstellerin Josefine Preuß auf die neuen Episoden aufmerksam gemacht, indem sie ein Video von ersten Szenen postete. Damals wurde die Ausstrahlung nur mit „Herbst 2026“ angekündigt. Jetzt hat die ZDF-Programmvorschau den genauen Starttermin bekannt gegeben. In der nun vierten Staffel wird es sechs Folgen geben.

In der neuen Staffel geraten die Figuren Dr. Moritz Neiss alias Nice und Charlotte Winkler alias Charlie nach einer rätselhaften Nacht emotional aus dem Gleichgewicht. Gleichzeitig kämpft eine neue Pastorin mit Beschwerden, die niemand erklären kann. Je mehr sich ihr Zustand verschlechtert, desto größer wird der Druck auf Dr. Nice. Den Weg zur Diagnose eröffnen ihm schließlich lange verdrängte Ereignisse aus seinem früheren Leben. (tsch)