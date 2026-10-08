Alles aus zwischen Mia Goth (32) und Shia LaBeouf (40): Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, hat die Schauspielerin bereits am Dienstag die Scheidung von Shia LaBeouf eingereicht. Das Paar war zehn Jahre lang verheiratet.

Wie unter anderem „ABC News“ berichtet, habe Goth den entsprechenden Antrag beim Obersten Gerichtshof des Bezirks Los Angeles eingereicht. Aus den Dokumenten gehe hervor, dass Goth und LaBeouf bereits seit Juli 2025 getrennt voneinander leben. Als Grund der Scheidung seien „unüberbrückbare Differenzen“ angegeben worden.

Mia Goth und Shia LaBeouf haben eine gemeinsame Tochter

Die 32-Jährige und der 40 Jahre alte Shia LaBeouf lernten sich 2012 bei den Dreharbeiten zu „Nymphomaniac: Vol. II“ kennen und wurden kurz darauf ein Paar. Vier Jahre später, im Jahr 2016, folgte eine Hochzeit in Las Vegas. Bereits zwei Jahre später kam es zu einer ersten Krise: Das Paar erklärte, sich getrennt zu haben und die Scheidung zu planen. 2020 fanden Goth und LaBeouf erneut zueinander und bekamen 2022 eine gemeinsame Tochter.

Für sie forderte Mia Goth demnach das alleinige Sorgerecht. Shia LaBeouf solle ein Umgangsrecht erhalten.

Mia Goth, die bürgerlich Mia Gypsy Mello da Silva Goth heißt, war zuletzt in Christopher Nolans „The Odyssey“ als Dienerin Melantho zu sehen. Shia LaBeouf wurde als Kinderstar in der Disney-Channel-Serie „Even Stevens“ bekannt. Später übernahm er Rollen in „Indiana Jones und der Kristallschädel“ sowie in den ersten drei „Transformers“-Filmen. Vergangenes Jahr war LaBeouf in dem Film „Final Fight - Die letzte Chance“ zu sehen. (tsch)