„Mein Abschied“Schlagerstar verkündet unerwartet das Ende ihrer Karriere

Nach rund vier Jahrzehnten in der Schlagerbranche zieht sich die Sängerin Nadine Norell (bürgerlich Marion Ahlers) von der Bühne zurück. Über ein Ankündigungsplakat wendete sie sich an ihre Fans, um ihr „Abschiedskonzert – Zum Finale meiner musikalischen Reise“ anzukündigen.

Nadine Norell will Karriere beenden

Unter dem Motto „40 Jahre Musik! Danke für alles. Mein Abschied. Für immer in meinem Herzen“ bedankt sich die Künstlerin für die langjährige Unterstützung. Nach 40 Jahren voller Musik und Begegnungen sei für sie nun der Moment gekommen, ein letztes Mal auf der Bühne zu stehen.

Das geplante Konzert soll die Stationen ihrer Laufbahn noch einmal zusammenführen. Die genauen Angaben zu Termin und Ort stehen derzeit noch nicht fest und folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Nadine Norell, die durch Titel wie „Junge Herzen“, „Fliege weißer Adler“ (1995, Platz 3 in der „ZDF-Hitparade“), „Wenn der Mond die Nacht berührt“ oder „Mein Herz spielt verrückt – ti amo amore“ bekannt wurde, nennt für ihren Schritt auch persönliche Gründe. So löst sie ein Versprechen gegenüber ihrer verstorbenen Mutter ein und möchte sich künftig mehr auf ihre Gesundheit, die Familie und das Privatleben konzentrieren.

Uwe Hübner kommentiert die Entwicklung

Der angekündigte Rückzug war auch Thema bei Medienanfragen an den ehemaligen „ZDF-Hitparade“-Moderator Uwe Hübner. Eine Boulevardzeitung erkundigte sich bei ihm, ob Norell damit möglicherweise eine Welle von Rücktritten im Schlagerbereich ausgelöst habe.

Hübner widersprach dieser Darstellung. Nadine Norell sei keineswegs der Auslöser, da etliche Kolleginnen und Kollegen vergleichbare Schritte schon deutlich früher angekündigt oder vollzogen hätten. So hat Ireen Sheer ihren Abschied bereits 2021 bekannt gegeben, Michelle verabschiedete sich 2026 von den großen Bühnen, Howard Carpendale verzichtet auf große Tourneen und Bernhard Brink plant für 2027 seine letzte große Tour.

Michelle, Mary Roos, Lena Valaitis oder Jürgen Drews haben sich verabschiedet

Aus Sicht unserer Redaktion reiht sich diese Entwicklung in einen Trend ein, der schon länger zu beobachten ist: In den vergangenen Jahren verabschiedeten sich bereits etliche weitere Schlagerstars offiziell aus dem Geschäft, darunter Mary Roos, deren Schwester Tina York sowie Lena Valaitis.

Vicky Leandros gibt zwar noch vereinzelt Konzerte, zieht sich aber aus Tourneen und TV-Auftritten zurück. Bei Jürgen Drews, Veronika Fischer und Ute Freudenberg gaben gesundheitliche Gründe den Ausschlag für das Bühnenende.

Hübner unterstreicht, dass hinter derartigen Entschlüssen einzelne Personen stehen, die nach vielen Dekaden im Rampenlicht einen Anspruch auf mehr Privatleben und Zeit mit der Familie haben. Ferner haben sich die Gegebenheiten in der Musikindustrie durch Streaming-Angebote, soziale Netzwerke und neue Medienformate erheblich verändert. (jag)